Barcelona dan Paris Saint-Germain semakin dekat untuk mencapai kesepakatan akhir terkait transfer Ferran Torres, setelah negosiasi antara kedua belah pihak mengalami kemajuan besar dalam beberapa jam terakhir, di tengah ekspektasi bahwa kesepakatan tersebut akan diumumkan secara resmi dalam waktu dekat.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Barcelona menolak, pada Senin kemarin, tawaran pertama yang diajukan Saint-Germain untuk mendatangkan Ferran Torres, yang bernilai 50 juta euro antara jumlah tetap dan variabel.

Kedua klub terus melakukan negosiasi, dan berhasil mendekatkan sudut pandang secara signifikan, terutama karena selisih antara tuntutan mereka tidaklah jauh, mengingat klub Catalan itu menginginkan 50 juta euro sebagai jumlah tetap, di samping jumlah lain yang terkait dengan kriteria yang disepakati.

Negosiasi berjalan sangat cepat, hingga sebagian pihak yang terlibat di dalamnya menganggap kesepakatan sudah benar-benar rampung, meskipun belum diumumkan secara resmi hingga saat ini.

Transfer Ferran Torres ke Paris Saint-Germain kini sangat dekat untuk tuntas, karena semua pihak menilai bahwa pengumuman resmi kesepakatan tersebut tinggal menunggu beberapa jam saja.

Secara tidak resmi, kesepakatan tersebut sudah menjadi kenyataan, setelah negosiasi hari ini berkembang hingga membuat sebagian pihak yang terkait menganggap prosesnya telah rampung.

Kesepakatan tersebut, dari sisi hukum, masih belum benar-benar tuntas, karena sejumlah rincian yang tersisa harus diselesaikan, dan meskipun secara prinsip hal itu tidak akan menjadi penentu, para pihak tetap dituntut untuk menyelesaikannya.

Sang pemain, yang kontraknya bersama Barcelona menyisakan satu musim lagi, telah menyepakati kontrak barunya dengan tim Luis Enrique, dan yang tersisa hanyalah persetujuan akhir antara kedua klub, yang diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat.

Luis Campos dan Deco, direktur olahraga kedua klub, telah menangani negosiasi terkait nilai kesepakatan sejak beberapa hari lalu.

Ferran Torres memberitahu Barcelona, pekan lalu, keputusannya untuk menyetujui tawaran Paris Saint-Germain, dan klub Catalan itu menyetujui sikapnya, namun bersikap jelas mengenai nilai yang diinginkannya, yaitu 50 juta euro sebagai jumlah tetap, di samping jumlah lain dalam bentuk variabel.