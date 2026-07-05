Negara tuan rumah Piala Dunia angkat bicara dan mengeluarkan pernyataan keras kepada FIFA setelah Balogun dibebaskan

Asosiasi Sepak Bola Belgia (RBFA) merasa terkejut dengan perkembangan kasus terkait pencabutan sanksi skorsing Folarin Balogun. Asosiasi tersebut sedang mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum.

Minggu malam, FIFA tiba-tiba mengumumkan bahwa Balogun, yang mendapat kartu merah dalam pertandingan antara Amerika Serikat dan Bosnia dan Herzegovina (2-0), tidak akan diskors untuk pertandingan babak 16 besar melawan Belgia.

Menurut jurnalis Ben Jacobs, keputusan tersebut merupakan akibat dari panggilan telepon yang dilakukan Presiden Donald Trump kepada Ketua FIFA Gianni Infantino.

Belgia ‘terkejut dengan perkembangan ini’, demikian disampaikan federasi tersebut dalam sebuah pernyataan. “Federasi Sepak Bola Kerajaan Belgia (RBFA) terkejut dengan keputusan FIFA yang menyatakan pemain Amerika Serikat yang diskors, Folarin Balogun, layak bermain dalam pertandingan AS melawan Belgia pada Senin, 6 Juli pukul 17.00 (waktu Seattle),” demikian bunyi awal pernyataan tersebut.

“FIFA mendasarkan keputusannya pada Pasal 27 Peraturan Disiplin FIFA. Ketentuan ini menyatakan bahwa Komisi Disiplin FIFA dapat memutuskan untuk menangguhkan pelaksanaan sanksi disiplin yang telah dijatuhkan sebelumnya.”

“Namun, Pasal 66.4 dari peraturan FIFA yang sama dengan jelas menetapkan bahwa kartu merah (pengusiran) secara otomatis mengakibatkan skorsing untuk pertandingan berikutnya tim tersebut, sebagaimana juga terjadi pada semua kartu merah sebelumnya selama Piala Dunia ini.”

“Selain itu, terlepas dari hal di atas, keputusan tersebut bertentangan langsung dengan ketentuan Peraturan Piala Dunia 2026, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10.5: ‘Jika seorang pemain atau ofisial tim dikeluarkan akibat kartu merah langsung atau tidak langsung (kartu kuning kedua), ia secara otomatis diskors untuk pertandingan berikutnya timnya. Selain itu, sanksi lebih lanjut dapat dijatuhkan.’”

“Sifat otomatis dari skorsing semacam itu juga secara eksplisit ditegaskan dalam Surat Edaran Piala Dunia FIFA 2026 Nomor 16, yang diedarkan kepada semua negara anggota peserta pada tanggal 12 Mei 2026.”

“Aturan yang sama diulang dalam setiap rapat koordinasi pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 yang diadakan sebelum setiap pertandingan dan tercantum dalam semua presentasi lokakarya Piala Dunia FIFA 2026.”

“Untuk menjamin hak-hak sah semua tim peserta dan melindungi prinsip-prinsip dasar fair play dalam olahraga kami, baik selama Piala Dunia FIFA ini maupun pada edisi-edisi turnamen mendatang, RBFA sedang meneliti semua opsi yang mungkin,” demikian pernyataan penutup dari asosiasi tersebut.