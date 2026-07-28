Ahmetcan Kaplan tidak jadi ke NEC, seperti dilaporkan Voetbal International. Klub asal Nijmegen itu sempat bernegosiasi dengan Ajax, tetapi menilai harga yang diminta terlalu tinggi.

Dalam beberapa hari terakhir, tampaknya sempat ada terobosan dalam negosiasi. Ajax dan NEC telah menemukan skema untuk menuntaskan kesepakatan.

Namun, pada saat-saat terakhir muncul kendala, menurut VI. Kabar ini menjadi pukulan telak bagi Kaplan sendiri, yang ingin kembali ke NEC.

Musim lalu, Kaplan memang bermain untuk klub asal Nijmegen itu dengan status pinjaman. Ia tampil dalam total tiga puluh pertandingan untuk NEC. Dua kali ia mencetak gol.

Pemain asal Turki itu masih terikat kontrak hingga pertengahan 2027 di Amsterdam. Menurut Transfermarkt, ia memiliki nilai tujuh juta euro.











