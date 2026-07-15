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Mladen Jurkas Imago
Rian Rosendaal

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'NEC merekrut kiper Piala Dunia dengan bayaran satu juta euro'

Transfers
NEC Nijmegen

Mladen Jurkas tampaknya akan segera bergabung dengan NEC, demikian dilaporkan jurnalis transfer Rudy Galetti pada Rabu di X. Klub asal Nijmegen tersebut akan membayar satu juta euro untuk kiper yang berasal dari FK Borac Banja Luka tersebut.

Jurkas (18) masuk dalam skuad Piala Dunia Bosnia-Herzegovina, yang kalah 2-0 dari Amerika Serikat di babak 16 besar. Kiper muda ini bertindak sebagai kiper cadangan.

Jurkas, yang diincar oleh NEC, berhasil meraih gelar juara liga bersama FK Borac musim lalu. Selain itu, ia juga telah tampil dalam empat pertandingan internasional bersama tim nasional U-21 Bosnia-Herzegovina, termasuk dalam pertandingan kualifikasi Kejuaraan Eropa melawan tim nasional U-21 Belanda.

Galetti menulis di X bahwa transfer senilai satu juta euro hampir rampung. Belum jelas untuk berapa musim Jurkas akan menandatangani kontrak di De Goffert.

Jurkas adalah kiper dengan tinggi 1,93 meter dan nilai transfer sebesar 700.000 euro. Ia telah mencatatkan enam penampilan di level tertinggi sepak bola Bosnia.

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NEC Nijmegen
NEC
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Al-Fayha
ALF

NEC sedang mencari tambahan kekuatan untuk posisi penjaga gawang menyusul kepergian Jasper Cillessen, yang tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai kontrak baru. Selain itu, penjaga gawang ketiga, Rijk Janse, juga hengkang tanpa biaya transfer.

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