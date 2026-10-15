NEC gagal memenangi laga kandang pertamanya di putaran utama kompetisi Eropa dalam 18 tahun. Di Goffertstadion, tim asal Nijmegen itu lebih dominan melawan Levski Sofia, tetapi sang lawan lebih efisien memanfaatkan peluang dan membawa pulang satu poin ke Bulgaria: 1-1. Satu-satunya gol NEC, yang dicetak Tjaronn Chery, lahir dari blunder kiper Svetoslav Vutsov.

NEC mengawali pertandingan dengan meyakinkan di hadapan pendukung sendiri, yang beberapa kali dibuat bersemangat pada awal laga. Chery melepaskan tembakan berbahaya dan tak lama kemudian Clément Bischoff muncul di depan gawang, tetapi pertahanan Levski berhasil menghalau tepat waktu.

Bischoff, yang tampil sangat baik, kembali menunjukkan aksinya lewat umpan silang kepada Chery. Sundulan Chery ditepis dengan apik oleh Vutsov, yang kemudian lega melihat Kevin Kers menembak bola muntah melambung jauh dari sasaran.

Levski, yang ditangani mantan pelatih Fortuna Júlio Velázquez, perlahan semakin berkembang dalam pertandingan dan lebih sering memanfaatkan ruang yang diberikan NEC. Everton Bala sempat tampak membawa Levski unggul 0-1, tetapi golnya dianulir karena offside.

Sepuluh menit sebelum jeda, tim Bulgaria itu akhirnya mencetak gol. Umpan keras kiper Vutsov sampai kepada Reinaldo, yang mengungguli Perr Schuurs dalam kekuatan dan kecepatan sebelum dengan cerdik melewati Gonzalo Crettaz: 0-1.

NEC mengawali babak kedua dengan kuat dan jelas lebih dominan, tetapi serangkaian peluang gagal dimanfaatkan Chery, Noé Lebreton, Tadic, dan Deveron Fonville. Sundulan Fonville dari jarak dekat nyaris menghasilkan gol.

Gol penyama kedudukan akhirnya tercipta pada pertengahan babak kedua. Vutsov melakukan blunder dengan mengoper bola tepat ke kaki Chery, dan kali ini pemain senior asal Suriname itu tidak menyia-nyiakan kesempatan: 1-1. NEC langsung berusaha menambah gol dan mengancam lewat Tadic, yang tembakannya ditepis dengan susah payah.

Dengan taktik berisiko Dick Schreuder yang sudah dikenal luas, ancaman serangan balik tim Bulgaria tak pernah jauh. Hal itu terbukti ketika Armstrong Oko-Flex tiba-tiba muncul di hadapan Crettaz. Sang kiper melakukan penyelamatan refleks yang gemilang untuk mencegah skor berubah menjadi 1-2, yang tak mencerminkan jalannya pertandingan.

Pada menit-menit terakhir, NEC kembali meningkatkan tekanan. Tembakan keras Bryan Linssen ditangkap Vutsov, yang kemudian juga menyelamatkan tendangan jarak jauh Dennis Geiger.



