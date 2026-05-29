'NEC menunjukkan ambisi yang sangat besar dan membidik pemain PSV'

Couhaib Driouech kemungkinan akan melakukan transfer mengejutkan di dalam Eredivisie musim panas ini. Menurut jurnalis transfer Mounir Boualin, NEC sedang mempertimbangkan secara serius untuk merekrut penyerang PSV berusia 24 tahun tersebut, yang jarang mendapat kesempatan bermain di bawah asuhan Peter Bosz.

Driouech tidak memiliki tempat reguler di PSV musim lalu, tetapi secara rutin membuktikan nilainya sebagai pemain pengganti dan sesekali sebagai starter. Penyerang sayap ini menonjol, antara lain, dalam pertandingan Liga Champions melawan Liverpool dan Napoli.

Penampilan Driouech tidak luput dari perhatian. Selain NEC, beberapa klub luar negeri juga tertarik pada penyerang keturunan Belanda-Maroko ini. Dari Inggris, Wolverhampton Wanderers disebut-sebut, sementara Club Brugge dan Royal Antwerp juga memantau situasinya dengan cermat.

Selain itu, menurut sumber terpercaya, Driouech juga mendapat minat dari Spanyol. Langkah konkret belum diambil, namun beberapa klub dilaporkan memantau perkembangannya secara intensif menjelang bursa transfer musim panas.

Bagi NEC, kedatangan Driouech merupakan langkah ambisius. Klub asal Nijmegen ini sedang mempersiapkan diri untuk babak kualifikasi Liga Champions dan memiliki dana tambahan berkat investor Marcel Boekhoorn. Namun, klub harus merogoh kocek dalam-dalam untuk mewujudkan kesepakatan ini.

Boekhoorn sebelumnya telah menyatakan kesediaannya untuk melakukan apa pun demi mempertahankan pelatih sukses Dick Schreuder di klub. Pertanyaannya kini sejauh mana NEC bersedia melakukan investasi besar di bursa transfer untuk memperkuat skuad lebih lanjut.

Dalam gaya permainan Schreuder, Driouech akan sangat cocok. Dengan kecepatan, kedalaman, dan ancaman dari sayap, ia memiliki karakteristik yang selaras dengan visi serangan pelatih NEC.

Driouech masih terikat kontrak dengan PSV hingga pertengahan 2029, klub yang membelinya dari Excelsior pada musim panas 2024 dengan harga sekitar 3,5 juta euro. Nilai pasarnya saat ini diperkirakan sekitar 7,5 juta euro. Dalam 61 pertandingan resmi untuk PSV, ia telah mencetak 12 gol dan 10 assist.