Pengundian play-off Liga Champions telah berlangsung pada Senin siang. NEC, jika klub tersebut mampu melewati duel dua leg melawan Olympiakos, akan menghadapi Union Sint-Gillis atau Bodø/Glimt pada putaran terakhir menuju fase utama. Klub asal Nijmegen itu akan lebih dulu bermain di kandang.



Hasil undian lengkap:

Lefksi Sofia/Kairat Almati - AEK Athena

Celtic - LASK Linz

GNK Dinamo/Kauno Zalgiris - Viking FK

Slovan Bratislava/Mjällby - Ararat Armenia/Celje

Hapoel Beer Sheva/Rode Ster FC - Aarhus/Sabah

NEC/Olympiakos - Union Sint-Gillis/Bodø/Glimt

Fenerbahçe/Sturm Graz - Sparta Praha/Olympique Lyon