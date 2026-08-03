Pengundian play-off Liga Champions telah berlangsung pada Senin siang. NEC, jika klub tersebut mampu melewati duel dua leg melawan Olympiakos, akan menghadapi Union Sint-Gillis atau Bodø/Glimt pada putaran terakhir menuju fase utama. Klub asal Nijmegen itu akan lebih dulu bermain di kandang.
Hasil undian lengkap:
Lefksi Sofia/Kairat Almati - AEK Athena
Celtic - LASK Linz
GNK Dinamo/Kauno Zalgiris - Viking FK
Slovan Bratislava/Mjällby - Ararat Armenia/Celje
Hapoel Beer Sheva/Rode Ster FC - Aarhus/Sabah
NEC/Olympiakos - Union Sint-Gillis/Bodø/Glimt
Fenerbahçe/Sturm Graz - Sparta Praha/Olympique Lyon
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NEC mengetahui calon lawannya di rintangan terakhir menuju Liga Champions
Pengundian play-off Liga Champions telah berlangsung pada Senin siang. NEC, jika klub tersebut mampu melewati duel dua leg melawan Olympiakos, akan menghadapi Union Sint-Gillis atau Bodø/Glimt pada putaran terakhir menuju fase utama. Klub asal Nijmegen itu akan lebih dulu bermain di kandang.