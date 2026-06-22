NEC langsung bertindak dan memperkenalkan Kaj Sierhuis setelah transfer ke luar negeri yang gagal

NEC telah secara resmi mengonfirmasi kedatangan Kaj Sierhuis. Penyerang berusia 28 tahun ini pindah dari Fortuna Sittard dengan status bebas transfer dan telah menandatangani kontrak di Nijmegen yang berlaku hingga musim panas 2029.

Dengan kedatangan Sierhuis, NEC kembali mengambil langkah di bursa transfer. Sebelumnya pada hari yang sama, klub asal Nijmegen ini telah mengumumkan kedatangan bek tengah berusia 21 tahun, Tobias Storm, yang bergabung dari klub Denmark, Lyngby BK.

Direktur teknis Carlos Aalbers merasa puas dengan rekrutan terbaru ini. “Kaj adalah penyerang serba bisa yang secara konsisten membuktikan nilainya di Fortuna musim lalu. Meskipun sebagai pemain bebas transfer ia memiliki beberapa pilihan, kami sangat senang ia memilih kami. Dengan gaya permainan menyerang kami, ia akan dapat memaksimalkan potensinya di sini.”

Transfer ini terjadi setelah rencana petualangan Sierhuis di luar negeri gagal pada menit-menit terakhir. Awalnya, penyerang tersebut tampaknya akan melanjutkan kariernya di Siprus, namun transfer tersebut akhirnya tidak terwujud. Selanjutnya, pembicaraan dengan NEC kembali dilanjutkan.

Menurut laporan sebelumnya, ada juga minat dari klub-klub lain. Selain minat dari luar negeri, FC Twente dan FC Utrecht disebut-sebut sebagai tujuan potensial bagi sang penyerang.

Sierhuis menjalani musim yang produktif bersama Fortuna Sittard. Pada musim Eredivisie yang baru saja berakhir, ia terlibat dalam lima belas gol. Ia sendiri mencetak tiga belas gol dan memberikan dua assist.

Sebelumnya, Sierhuis pernah membela Ajax, FC Groningen, Heracles Almelo, Fortuna Sittard, dan klub Prancis Stade Reims.