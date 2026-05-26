NEC ingin memanfaatkan ketidakpastian di Feyenoord dengan merekrut pemain berbakat

Masih belum jelas di mana pemain timnas junior Sam Roovers (18) dan Kelvin Neijenhuis (18) akan bermain musim depan. Duo berbakat ini, yang musim lalu menjadi bagian dari tim Feyenoord U-19, kontraknya akan segera berakhir.

Feyenoord Youth Watcher, yang biasanya dapat diandalkan, telah melaporkan pekan lalu bahwa Jerayson Hoepel (18) akan meninggalkan klubnya. Pemain sayap asal Amsterdam ini telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya di Rotterdam.

Masih ada ketidakpastian seputar Roovers dan Neijenhuis. Namun, sumber terpercaya tersebut melaporkan bahwa NEC berminat untuk merekrut Neijenhuis.

Neijenhuis, yang berasal dari Zeeland, telah dikenal selama bertahun-tahun sebagai pencetak gol ulung di akademi muda Feyenoord. Jan Boskamp pernah menyatakan sangat terkesan dengan penyerang muda ini.

Roovers adalah seorang bek tengah. FR12 melaporkan pada bulan Maret bahwa Feyenoord ingin memperpanjang kontraknya, namun kemudian tidak ada kabar lagi.

Kontrak lain yang akan berakhir

Di tim utama Feyenoord, Robin van Persie tampaknya akan berpisah dengan Steven Benda, Gernot Trauner, dan Raheem Sterling. Opsi pembelian untuk pemain pinjaman Malcolm Jeng juga kemungkinan besar tidak akan diambil.

Di tim Feyenoord U-21, beberapa kontrak telah diputus: Oier Zon, Marley Cruz, Djomar Giersthove, Troy Moses, Aleks Zekovic, Fabiano Rust, Yoram Boerhout, dan Furkan Ulutas dapat mencari klub baru.

Feyenoord masih harus mengumumkan apa yang akan terjadi dengan Tim Haksteeg, Björn Otte, Marouane Sebbar, dan Paulo Rudisill. Senne Vugts dan Sem Verdonk pada dasarnya akan kembali ke FC Dordrecht.