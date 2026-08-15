NEC bangkit meyakinkan melawan Willem II dari start palsu di liga

NEC bangkit meyakinkan dari start liga yang buruk melawan Telstar. Tim asal Nijmegen itu menang 1-4 saat bertandang ke markas Willem II pada pekan kedua Eredivisie VriendenLoterij. Pasukan Dick Schreuder memulai laga dengan lemah, tetapi setelah gol pembuka Adam Tahaui pada menit ke-45+2, mereka akhirnya cepat menjauh dari tim asal Tilburg itu.

Pada fase awal, dominasi Nijmegen nyaris belum terlihat. Willem II menciptakan ancaman setelah lima menit melalui Nathan Tjoe-A-On, tetapi Uriël van Aalst gagal menuntaskan serangan dengan sebuah tembakan.

NEC lebih sering menguasai bola, tetapi lama tidak mampu membongkar pertahanan Willem II. Baru setelah 35 menit, tim Dick Schreuder mencatatkan tembakan pertama, ketika Tahaui melepaskan bola tepat ke pelukan kiper Karst de Leeuw, sementara di ujung lain Jaden Slory menguji kiper Robin Crettaz.

Menjelang turun minum, NEC akhirnya unggul. Tahaui mencetak gol dengan sundulan di tiang jauh pada menit kedua injury time babak pertama dan meski Willem II mengklaim debutan itu lebih dulu melakukan dorongan sebelum golnya, gol tersebut tetap disahkan setelah pemeriksaan VAR.

Setelah jeda, NEC langsung menaikkan tempo dan Bryan Linssen nyaris seketika mendapatkan peluang besar, tetapi sang striker menyundul bola melambung. Willem II kemudian mendapat kesempatan untuk menyamakan kedudukan melalui Slory, tetapi upayanya dibelokkan lewat Darko Nejašmic menjadi sepak pojok.

Tak lama kemudian, NEC benar-benar menghukum lawannya dan Tjaronn Chery membuat skor menjadi 0-2. Setelah momen kurang beruntung di lini belakang Willem II, bola jatuh di kakinya, lalu pemain veteran itu melewati De Leeuw dan dengan mudah menuntaskannya ke gawang kosong.

Perlawanan Willem II pun runtuh, dan pada menit ke-65 Linssen mengakhiri semua keraguan. Penyerang itu mendapatkan bola di depan gawang setelah sebuah kemelut dan melepaskan tembakan keras yang berbuah gol, lalu pemain pengganti Kaj Sierhuis dua menit kemudian juga mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 0-4 lewat assist Chery. Pemain pengganti itu menyambar bola dari udara dan melesakkannya dengan indah.

Willem II sempat memperkecil ketertinggalan pada fase akhir melalui pemain pengganti Thomas Verheydt, tetapi golnya datang terlalu terlambat untuk benar-benar membuat NEC dalam masalah. Bagi striker 34 tahun itu, yang memiliki masa lalu kaya di Keuken Kampioen Divisie, itu adalah gol pada debutnya di Eredivisie.

Tuan rumah juga sempat membentur tiang melalui Van Aelst, tetapi hanya itu yang terjadi di Noord-Brabant. NEC pun membukukan kemenangan pertama mereka di Eredivisie musim ini dan menghapus rasa sakit dari kekalahan 1-2 melawan Telstar pada pekan pembuka. Bagi Willem II, dua kekalahan besar secara beruntun membuat situasi terasa pahit.