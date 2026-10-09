Nawaf Al-Aqidi menempatkan Al-Nassr dalam krisis besar

Klub Al Nassr Arab Saudi menerima pukulan baru terkait masa depan kiper internasionalnya, Nawaf Al Aqidi, setelah cederanya memasuki fase krusial yang bisa menentukan waktu kembalinya ke lapangan, di tengah belum adanya kepastian mengenai opsi penanganan yang paling sesuai untuk kondisinya hingga saat ini, hal yang membuat tim pelatih dan tim medis berada dalam situasi penantian terkait kesiapannya pada periode mendatang.

Menurut yang disebutkan oleh kanal "Al Arabiya" Arab Saudi, Al Aqidi berangkat ke ibu kota Inggris, London, didampingi dokter timnas Arab Saudi, untuk menjalani pemeriksaan yang diperlukan dan menentukan apakah kondisinya memerlukan tindakan operasi, ataukah cukup dengan program penanganan dan rehabilitasi yang bertumpu pada terapi fisik.

Al Aqidi mengalami cedera saat laga timnas Arab Saudi melawan Kuwait pada pembuka perjalanannya di turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", setelah ia terjatuh ke permukaan lapangan ketika berusaha menghalau bola umpan silang, hingga ia meninggalkan pertandingan karena rasa sakit di siku tangan kanannya, sebelum tim pelatih mengumumkan pencoretannya dari daftar turnamen.

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Pertandingan berikutnya ALN Saudi Pro League 14.00 DIR

Pemeriksaan medis tambahan menunjukkan, sesuai yang dimuat oleh surat kabar "Al Riyadhiah" Arab Saudi, bahwa sang kiper mengalami robekan ringan pada sendi siku, di tengah perkiraan awal bahwa program penanganan dan rehabilitasinya bisa berlangsung sekitar lima pekan.

Al Nassr menantikan hasil evaluasi medis di London, sebab penentuan jenis penanganan akan memberi klub gambaran yang lebih jelas mengenai durasi yang dibutuhkan sang kiper untuk pulih, serta sejauh mana kemungkinan ia kembali berlatih dan tampil dalam pertandingan.

Pilihan tindakan operasi, jika itu diputuskan, juga bisa mengubah perhitungan tim pelatih dibandingkan dengan sekadar menjalani rehabilitasi dan terapi fisik.

Di antara dua kemungkinan antara operasi dan rehabilitasi, situasi Al Aqidi tetap menjadi salah satu berkas penting di dalam Al Nassr, terlebih karena tim membutuhkan kejelasan mengenai kesiapan kiper internasionalnya pada periode mendatang.

Dampak sesungguhnya terhadap tim baru akan dapat ditentukan setelah keluarnya keputusan medis final, yang akan memastikan jalur penanganan sang pemain dan perkiraan durasi absennya dari lapangan.