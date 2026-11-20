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Pasangan fase final Nations League telah ditentukan di Nyon melalui undian yang digelar di Nyon. Laga leg pertama akan berlangsung pada 25 dan 27 Maret 2027, sedangkan leg kedua dijadwalkan pada 28 hingga 30 Maret dengan tuan rumah berganti. Undian tersebut juga menentukan jalur semifinal yang akan digelar pada 9 dan 10 Juni: pemenang Belanda-Portugal akan menghadapi pemenang Spanyol-Prancis, sementara pemenang duel Belgia dan Jerman akan menantang pemenang Norwegia-Inggris. Final untuk memperebutkan trofi akan digelar pada 13 Juni.

PROMOSI DAN DEGRADASI - Di Nyon, pertandingan playoff promosi dan degradasi antarliga juga telah ditentukan. Pertandingan tersebut akan mengikuti jadwal yang sama dengan perempat final. Di playoff antara League A dan League B, Bosnia-Herzegovina akan menghadapi Denmark, Hungaria menghadapi Serbia, Irlandia menghadapi Kroasia, serta Slovenia menghadapi Wales. Sementara itu, pasangan playoff antara League B dan League C adalah Siprus-Makedonia Utara, Estonia-Rumania, Kepulauan Faroe-Georgia, dan Belarus-Israel.