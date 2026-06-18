'Nathan Aké mencapai kesepakatan sementara dengan klub barunya'

Nathan Aké menjadi salah satu target utama Fenerbahçe. Hal ini dilaporkan oleh media Turki, Fanatik. Segala indikasi menunjukkan bahwa bek berusia 31 tahun tersebut akan meninggalkan klubnya saat ini, Manchester City, pada musim panas ini.

Salah satu prioritas klub Turki tersebut musim panas ini adalah memperkuat lini pertahanan. Saat ini, ada dua pemain yang berada di urutan teratas daftar incaran: Aké dan bek RC Lens, Malang Sarr.

Sadettin Saran, ketua Fenerbahçe yang awal bulan ini dijatuhi hukuman penjara dua setengah tahun, bahkan dikabarkan telah berbicara dengan kedua pemain tersebut dan mencapai kesepakatan awal.

Namun, mungkin masih butuh waktu sebelum transfer tersebut benar-benar final. Pasalnya, klub Turki ini ingin menunjuk pelatih kepala baru terlebih dahulu. Tampaknya Ismail Kartal akan menjadi pelatih kepala, dengan Dirk Kuijt sebagai asistennya.

Jika penunjukan tersebut sudah final, Fenerbahçe dapat melanjutkan pembicaraan dan negosiasi dengan Aké dan Sarr. Pemain yang telah 60 kali membela timnas Belanda itu sendiri tampaknya tertarik dengan kepindahan ini, setelah ia meminta saran dari mantan rekan setimnya sekaligus kiper Fenerbahçe saat ini, Ederson.

Aké masih terikat kontrak dengan Manchester City hingga pertengahan 2027, namun musim lalu ia lebih sering bermain sebagai pemain cadangan. Transfermarkt memperkirakan nilai pasarnya sebesar dua belas juta euro.

Baru-baru ini, namanya juga dikaitkan dengan kemungkinan petualangan di Serie A. Di antaranya, Juventus, AS Roma, dan AC Milan disebut-sebut sebagai klub yang berpotensi menjadi klub barunya.