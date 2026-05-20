Heracles Almelo akan kembali berpisah dengan Remko Pasveer setelah enam bulan, demikian dilaporkan Voetbal International pada Rabu pagi. Namun, pemain berpengalaman berusia 42 tahun ini belum akan pensiun dari sepak bola dan akan mencari klub baru.

Pasveer kembali ke Almelo untuk kedua kalinya pada musim dingin lalu dan ditugaskan untuk menyelamatkan Heracles dari degradasi. Meskipun sempat menunjukkan peningkatan singkat menjelang jeda musim dingin, tim asuhan Ernest Faber tidak pernah berhasil keluar dari zona degradasi.

Heracles Almelo finis di peringkat ke-18 dengan hanya 19 poin, 10 poin lebih sedikit dari NAC yang berada di peringkat ke-17. Pasveer pun tak mampu membatasi kerugian: Heracles kebobolan total 85 gol musim ini.

Pasveer akhirnya tampil dalam sebelas pertandingan untuk Heracles, di mana ia kebobolan 27 gol. Hanya dalam pertandingan melawan FC Utrecht, yang berakhir imbang tanpa gol, ia berhasil menjaga gawangnya tetap bersih.

Setelah degradasi menjadi kenyataan, kiper berpengalaman ini duduk di bangku cadangan. Posisinya diambil alih oleh Timo Jasink. Kiper berusia 23 tahun ini dianggap sebagai pemain masa depan dan kemungkinan besar akan menjadi penjaga gawang di Divisi Keuken Kampioen musim depan.

Namun, menurut Voetbal International, mantan pemain Ajax, PSV, dan Vitesse ini tidak berencana untuk pensiun. Di mana Pasveer akan berkarier dan apakah sudah ada klub yang konkret, masih belum jelas.

Selain Pasveer, kontrak Sava Cestic tidak diperpanjang dan opsi untuk pemain pinjaman dari St. Pauli, Erik Ahlstrand, tidak diambil.