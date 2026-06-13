Nasib Bellingham? Tuchel menyusun strategi Inggris menghadapi Kroasia

Timnas Inggris sedang menjalani masa hitung mundur menjelang dimulainya perjalanan mereka di Piala Dunia 2026, dengan menghadapi Kroasia pada Rabu malam mendatang.

Thomas Tuchel, pelatih timnas Inggris, dalam laga uji coba terakhir menjelang Piala Dunia melawan Kosta Rika, memberikan banyak petunjuk mengenai susunan pemain inti pertamanya di turnamen tersebut.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", mengutip BBC, prediksi menunjukkan bahwa Jude Bellingham akan memenangkan persaingan untuk posisi "nomor 10" atas Morgan Rogers.

Bellingham akan menjadi starter melawan Kroasia, sementara pemain Aston Villa itu akan duduk di bangku cadangan.

Menurut sumber yang sama, John Stones dan Ezri Konsa adalah kandidat untuk membentuk duet bek tengah, menggantikan Mark Guihi.

Di sisi kanan serangan, Bukayo Saka akan menjadi starter jika ia dalam kondisi prima.

Nonie Madueke akan menjadi pilihan lain jika Saka tidak bermain.

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