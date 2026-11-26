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Napoli praktis telah merampungkan perekrutan pertama mereka untuk bursa transfer Januari. Pemain tersebut adalah Pedro Morisco, kiper asal Brasil kelahiran 2004 yang bermain untuk Coritiba dan tim nasional Brasil. Kabar ini dilaporkan Il Mattino. Biaya transfernya berkisar antara 8 juta hingga 10 juta euro.

Kiper berusia 22 tahun itu baru-baru ini dimainkan sebagai starter oleh Carlo Ancelotti bersama tim nasional Brasil dalam laga persahabatan melawan India. Ia bersiap menandatangani kontrak lima tahun dan menjadi kiper asal Brasil kedua dalam sejarah klub setelah Rafael Cabral.

Menurut Il Mattino, agen Decio Berman dan André Curya telah memulai pembicaraan penting dengan direktur olahraga Giovanni Manna di Castel Volturno. Satu-satunya persoalan yang tersisa adalah persentase dari penjualan kembali sang pemain di masa mendatang, yang tidak ingin diberikan Napoli.

Adapun mengenai kiper Napoli lainnya, Alex Meret, yang kontraknya berakhir pada akhir musim, sedang cedera dan akan kembali pada Februari. Sementara itu, Vanja Milinković-Savić, yang kontraknya berakhir pada 2029, belum sepenuhnya meyakinkan Max Allegri sebagai kiper utama.

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Morisco, yang lahir pada 2004, sejauh ini hanya pernah bermain untuk Coritiba sepanjang kariernya, dengan catatan 100 penampilan dan 87 gol kebobolan. Bersama tim nasional Brasil, ia telah tampil dua kali dan kebobolan tiga gol. Untuk gelar, Morisco sejauh ini telah menjuarai kompetisi Serie B Brasil bersama Coritiba pada 2025.