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Napoli mengincar Sven Mijnans sebagai calon pengganti Kevin De Bruyne, demikian laporan La Gazzetta dello Sport yang cukup mengejutkan. Menurut surat kabar olahraga berwarna merah muda itu, gelandang PSV berusia 26 tahun tersebut masuk radar klub papan atas Italia itu. Sebaliknya, De Bruyne bisa menempuh jalur sebaliknya, mengingat PSV, seperti diketahui, sangat berminat pada bintang Belgia tersebut.

Direktur teknik Giovanni Manna sudah sejak lama meminta departemen pencari bakatnya memantau Mijnans dan memandang sang gelandang sebagai tambahan yang menarik untuk lini tengah. La Gazzetta menggambarkan pemain PSV itu sebagai "kekuatan alam", kemungkinan merujuk pada daya jelajah dan dinamikanya. Napoli saat ini sedang menilai tambahan pemain apa yang dibutuhkan pada bursa transfer musim dingin.

Ketertarikan terhadap Mijnans berkaitan dengan masa depan De Bruyne yang belum pasti. Pemain Belgia berusia 35 tahun itu memiliki kontrak yang akan segera berakhir di Napoli, meski klub tersebut punya opsi untuk memperpanjang kerja sama selama satu tahun. PSV kini telah menghubungi pihak Napoli untuk memperoleh kejelasan mengenai situasinya.

Menurut La Gazzetta dello Sport, klub asal Eindhoven itu telah menanyakan apakah Napoli berniat mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak tersebut. Dengan langkah itu, PSV tampaknya juga sedang menjajaki kemungkinan transfer yang lebih awal. De Bruyne sendiri tidak menutup kemungkinan apa pun: "Saya menerima berbagai pesan, kita lihat saja apa yang terjadi."

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Menurut surat kabar Italia tersebut, De Bruyne mungkin saja hengkang pada Januari. Napoli tidak terpaksa menjual sang pengatur permainan karena alasan finansial, tetapi gajinya yang besar tetap menjadi pertimbangan. Jika PSV mengajukan tawaran menarik dan pemain Belgia itu terbuka untuk petualangan baru, negosiasi bisa dimulai.

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Napoli juga mengantisipasi kepergian André-Frank Zambo Anguissa, yang kontraknya juga akan berakhir musim panas mendatang. Sang gelandang mungkin sudah hengkang pada Januari, sehingga klub Italia itu tetap mencari tambahan pemain. Jika Anguissa dan De Bruyne sama-sama pergi, pencarian tersebut menjadi semakin penting.

Mijnans menjadi salah satu kandidat yang menarik bagi Napoli. Petinggi klub sangat mengenal pasar Belanda dan telah menjalin hubungan baik dengan PSV selama bertahun-tahun. Namun, belum jelas apakah ketertarikan itu benar-benar akan berujung pada tawaran untuk sang gelandang.

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Kedua klub sudah beberapa kali bertransaksi. Dries Mertens, misalnya, pindah dari PSV ke Napoli pada 2013 dengan nilai sekitar €10 juta, sementara Hirving Lozano menempuh jalur yang sama pada 2019 dengan nilai €38 juta. Mijnans mungkin mengikuti jejak mereka, sedangkan De Bruyne bisa memilih jalur sebaliknya.