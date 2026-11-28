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Pada Januari, Napoli akan melakukan perombakan besar, terutama di lini tengah. Satu-satunya pemain yang dipastikan bertahan di sektor itu adalah Scott McTominay, sembari Napoli berharap bisa mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontraknya.

Direktur olahraga Giovanni Manna sudah mulai mencari pemain muda berusia di bawah 23 tahun yang bisa masuk ke skuad tanpa terkendala aturan pendaftaran pemain, setidaknya di Serie A, bahkan jika tidak ada pemain yang hengkang. Menurut laporan Alfredo Pedulla, nama yang semakin mengemuka adalah gelandang Corinthians, André.

SIAPA ANDRÉ? Lahir pada 2006 di São Paulo, André Luiz Santos Dias, atau lebih dikenal sebagai André, menimba ilmu di akademi Corinthians dan sudah cukup lama menjadi bagian tetap dari tim utama. Sepanjang musim yang sangat panjang ini, ia mencatatkan 43 penampilan, termasuk enam di Copa Libertadores, dengan empat gol dan dua assist.

Gelandang yang aktif di seluruh area lapangan ini memiliki daya jelajah tinggi, kemampuan membaca permainan saat bertahan, dan terutama ketepatan waktu saat masuk ke kotak penalti. Dalam dua tahun terakhir, perannya di lini tengah Corinthians kian besar. Bersama klub itu, ia juga berhasil menjuarai satu Piala Brasil dan satu Piala Super Brasil.

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SUDAH PERNAH DITAWARKAN KE KLUB ITALIA André sebenarnya sudah beberapa kali ditawarkan kepada klub-klub Italia dalam dua bursa transfer terakhir. Roma sempat lebih dulu meliriknya, disusul Milan, yang melalui direktur olahraga Tare telah mengkaji profilnya secara mendalam.



Kesepakatan dengan Milan tampak nyaris tercapai pada Februari lalu, tetapi perubahan cepat dalam struktur manajemen klub membuat transfer itu sepenuhnya batal.

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CORINTHIANS MINTA 15-18 JUTA EURO Nama André kini kembali menjadi perhatian. Napoli tengah mendalami pembicaraan dengan sang pemain dan Corinthians karena ingin menjadikannya penerus Frank Zambo-Anguissa, yang diperkirakan akan hengkang ke Marseille enam bulan sebelum kontraknya berakhir.

Namun, Napoli harus mengeluarkan biaya transfer yang besar untuk merekrutnya karena Corinthians meminta nilai transfer tidak kurang dari 15-18 juta euro untuk melepasnya. Di sisi lain, urusan kontrak lebih mudah ditangani karena gajinya dipastikan akan lebih rendah daripada yang diterima pemain asal Kamerun itu.

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ALLEGRI MENGINGINKAN RABIOT Kaitan Milan dengan proses transfer ini tidak berhenti pada upaya mereka merekrut André tahun lalu. Sejak awal musim panas, Massimiliano Allegri telah meminta De Laurentiis dan Manna merekrut seorang gelandang, tetapi bukan sembarang gelandang. Ia menginginkan Adrien Rabiot, pemain yang turut ia bawa ke Milan.

Ketika permintaan itu diajukan, hubungan dengan Amorim dan pengaruhnya dalam kepengurusan baru Milan belum terbentuk. Suasananya justru tegang karena tambahan hari libur yang diberikan kepadanya setelah Piala Dunia. Transfer itu tidak terwujud dan kini pemain asal Prancis tersebut sedang bernegosiasi dengan Milan untuk memperpanjang kontraknya yang berakhir pada 30 Juni 2028, dengan opsi perpanjangan hingga 2029. Harapan Allegri semakin menipis, tetapi jika kesepakatan tidak tercapai, segala kemungkinan akan kembali terbuka.