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Giovanni Manna akan terus menangani bursa transfer dan pengelolaan skuad Napoli untuk waktu yang lama. Direktur olahraga itu telah memperpanjang kontraknya hingga 2032.

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Tak ada pengumuman resmi, hanya catatan dalam laporan keuangan yang ditutup dan diterbitkan kemarin. Napoli memilih melanjutkan perjalanan mereka di bidang olahraga di bawah arahan Giovanni Manna dan memperpanjang kontraknya tiga tahun dari tanggal berakhirnya kontrak sebelumnya.

NEGOSIASI SUDAH BERLANGSUNG LAMA - Negosiasi antara kedua pihak sudah lama menjadi pembicaraan. Mantan direktur Juventus itu dan Aurelio De Laurentiis telah lama berupaya melanjutkan pembahasan untuk memperpanjang kesepakatan lama yang berakhir pada 30 Juni 2029. Meski ada ketidakpuasan di kalangan suporter dan, sampai batas tertentu, dari pelatih saat ini Massimiliano Allegri, kesepakatan itu diresmikan melalui catatan dalam laporan keuangan yang ditutup pada 30 Juni 2026.

Manna dan Napoli mencapai kesepakatan untuk memperpanjang perjanjian sebelumnya, yang berdurasi lima tahun dan ditandatangani pada Mei 2024, selama tiga tahun. Kontrak baru tetap berdurasi lima tahun, dengan tanggal berakhir berikutnya bergeser ke 30 Juni 2032.

PERNYATAAN RESMI - Berikut pernyataan yang dikutip oleh AlfredoPedulla: "SSC Napoli telah meresmikan perpanjangan kontrak Giovanni Manna sebagai direktur olahraga hingga 30 Juni 2032. Dengan demikian, ini merupakan perpanjangan kesepakatan sebelumnya, yang mengikat sang direktur dengan Napoli hingga 2029, selama tiga tahun lagi. Klub meresmikan keputusan itu melalui pemberitahuan yang menegaskan Manna, yang terdaftar dalam daftar khusus Direktur Olahraga FIGC, tetap mengemban jabatannya dengan kontrak baru yang berlaku hingga 2032."

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EMPAT REKRUTAN PADA JANUARI UNTUK ALLEGRI - Target Manna berikutnya adalah memenuhi keinginan Massimiliano Allegri, sesuatu yang gagal ia lakukan pada musim panas. Sang pelatih menginginkan setidaknya empat rekrutan untuk memperkuat skuad dan, terutama, seorang penyerang papan atas yang bisa bergantian bermain dengan Hojlund. Itu tidak akan mudah karena Napoli juga harus melepas sejumlah pemain yang bisa jadi merupakan pemain top, seperti Anguissa dan De Bruyne. Untuk pemain asal Belgia itu, PSV Eindhoven telah mengajukan tawaran resmi senilai hanya €2 juta. Apa yang akan dilakukan direktur olahraga yang baru diperpanjang kontraknya itu?