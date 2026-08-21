Nama yang tak asing: wasit laga pembuka menyimpan kenangan buruk bagi Real Madrid

Komite Wasit Spanyol mengumumkan penunjukan Jose Maria Sanchez Martinez untuk memimpin pertandingan antara Real Madrid dan Espanyol, yang dijadwalkan berlangsung besok Sabtu malam di Stadion "RCDE", dalam laga pekan kedua Liga Spanyol.

Pertandingan ini akan menjadi penampilan perdana Real Madrid pada musim baru La Liga, setelah laga mereka pada pekan pembuka ditunda.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", Sanchez Martinez yang lahir di Murcia merupakan salah satu wasit divisi utama paling menonjol di Spanyol, dan sempat menjadi kandidat kuat untuk tampil di Piala Dunia musim panas ini, sebelum akhirnya pilihan jatuh pada rekan senegaranya, Alejandro Hernandez Hernandez.

Pertemuan kedua antara Espanyol dan Real Madrid

Pertandingan Sabtu ini menandai laga bernomor 2 dalam catatan pertemuan Espanyol dan Real Madrid yang dipimpin oleh Sanchez Martinez di Liga Spanyol.

Pertemuan pertama berlangsung pada 27 Februari 2018, dan menjadi kenangan buruk bagi Real Madrid ketika mereka kalah di kandang lawan dari Espanyol dengan skor tanpa balas satu gol.

Pertandingan baru ini datang di awal musim Sanchez Martinez di Liga Spanyol, setelah ia sebelumnya telah memimpin salah satu laga babak kualifikasi Liga Champions Eropa pada musim ini.

Real Madrid paling sering tampil dengan peluit Sanchez

Real Madrid merupakan tim yang paling banyak laganya dipimpin oleh Sanchez Martinez di Liga Spanyol, setelah wasit ini tampil dalam 42 pertandingan Los Blancos.

Di bawah kepemimpinannya, Real Madrid meraih 27 kemenangan, berbanding 7 hasil imbang dan 8 kekalahan.

Laga terakhir Real Madrid di bawah pimpinan wasit ini terjadi pada pekan ke-37 musim lalu, ketika Los Blancos meraih kemenangan atas Sevilla dengan skor tanpa balas satu gol di Stadion "Ramon Sanchez Pizjuan" pada bulan Mei.

Adapun pertemuan sebelumnya berakhir dengan kekalahan Real Madrid dari Real Mallorca pada pekan ke-30, laga yang selama itu Los Blancos mulai kehilangan harapan untuk bersaing memperebutkan gelar liga.

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Espanyol mencari kelanjutan rekor positif

Di sisi lain, Sanchez Martinez telah memimpin 13 pertandingan Espanyol di Liga Spanyol, di mana selama itu tim meraih 5 kemenangan, berbanding 3 hasil imbang dan 5 kekalahan.

Laga terakhir Espanyol di bawah kepemimpinannya adalah pada pekan ke-15 musim lalu, ketika mereka mengalahkan Rayo Vallecano dengan skor tanpa balas satu gol di kandang sendiri.

Espanyol menyimpan kenangan positif bersama Sanchez, setelah tiga pertandingan terakhir mereka di bawah pimpinannya berakhir dengan kemenangan.

Jorge Figueroa Vazquez akan mengemban tugas sebagai wasit teknologi video asisten "VAR" selama pertandingan Espanyol dan Real Madrid.

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