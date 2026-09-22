Xavi akan menjalani debutnya sebagai pelatih tim nasional Belanda. Voetbalzone ikut memikirkan susunan tim sang pelatih asal Spanyol dan memprediksi pemain mana saja yang akan tampil sejak menit awal pada Kamis melawan Jerman di Nations League.

Robin Roefs sudah cukup lama tampil sangat baik bersama Sunderland, sehingga sering muncul seruan agar ia diberi kesempatan di bawah mistar. Meski demikian, Bart Verbruggen tetap menjadi pilihan pertama Timnas Belanda di bawah Xavi.

Denzel Dumfries diprioritaskan di posisi bek kanan ketimbang Jurriën Timber, yang masih terus mengembalikan kebugarannya. Jan Paul van Hecke akan mendampingi Virgil van Dijk, yang tetap bertahan sebagai pemain internasional sekaligus kapten. Micky van de Ven menjadi pemain paling kiri di lini pertahanan Timnas Belanda.

Xavi harus memutar otak di lini tengah karena absennya Frenkie de Jong dan Jerdy Schouten. Joey Veerman kembali ke Timnas Belanda setelah dua tahun dan langsung menjadi starter melawan Jerman. Ryan Gravenberch dan Tijjani Reijnders melengkapi lini tengah saat menghadapi Jerman.

Crysencio Summerville menunjukkan dirinya di Piala Dunia dan mendapat kesempatan membuktikan diri sebagai winger kanan. Brian Brobbey mencetak hattrick melawan Manchester City dan berharap bisa melanjutkan performa puncaknya hingga Kamis. Cody Gakpo harus menyuplai bola dari sisi kiri.

Baik Belanda maupun Jerman sama-sama punya hasrat balas dendam. Timnas Belanda disingkirkan Maroko di babak 16 besar Piala Dunia, sementara Jerman dipermalukan Paraguay di ronde yang sama.

Perkiraan susunan pemain tim nasional Belanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Brobbey, Gakpo.