Xavi akan menjalani debutnya sebagai pelatih tim nasional Belanda. Voetbalzone ikut memikirkan pilihan sang pelatih asal Spanyol dan memprediksi pemain-pemain yang akan turun sejak menit awal melawan Jerman di UEFA Nations League pada Kamis.

Robin Roefs sudah cukup lama tampil sangat baik bersama Sunderland, sehingga sering muncul seruan agar dia diberi kesempatan di bawah mistar. Meski demikian, Bart Verbruggen tetap menjadi pilihan utama tim nasional Belanda di bawah Xavi.

Denzel Dumfries mendapat preferensi di posisi bek kanan ketimbang Jurriën Timber, yang masih berupaya memulihkan kebugarannya. Jan Paul van Hecke akan mendampingi Virgil van Dijk, yang tetap bertahan sebagai pemain internasional sekaligus kapten. Micky van de Ven menjadi sosok paling kiri di lini pertahanan tim nasional Belanda.

Xavi harus memutar otak di lini tengah karena absennya Frenkie de Jong dan Jerdy Schouten. Joey Veerman kembali ke tim nasional Belanda setelah dua tahun dan langsung menjadi starter melawan Jerman. Ryan Gravenberch dan Tijjani Reijnders melengkapi lini tengah menghadapi Jerman.

Crysencio Summerville menunjukkan diri di Piala Dunia dan akan mendapat kesempatan membuktikan diri sebagai penyerang sayap kanan. Brian Brobbey mencetak hat-trick melawan Manchester City dan berharap bisa membawa performa puncaknya itu ke laga Kamis. Cody Gakpo diharapkan menyuplai bola dari sisi kiri.

Baik Belanda maupun Jerman sama-sama punya hasrat balas dendam. Tim nasional Belanda disingkirkan Maroko di babak 16 besar Piala Dunia, sementara Jerman dipermalukan Paraguay pada fase yang sama.

Perkiraan susunan pemain tim nasional Belanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Brobbey, Gakpo.