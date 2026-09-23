Nama-nama yang kemungkinan akan dipilih Xavi saat menghadapi Jerman

Xavi akan menjalani debutnya sebagai pelatih tim nasional Belanda. Voetbalzone ikut memikirkan susunan pemain bersama pelatih asal Spanyol itu dan memprediksi pemain mana saja yang akan tampil sejak awal saat menghadapi Jerman di Nations League pada Kamis.

Robin Roefs sudah cukup lama tampil sangat baik di Sunderland, sehingga kerap muncul seruan agar dia diberi kesempatan di bawah mistar. Meski begitu, Bart Verbruggen tetap menjadi pilihan utama tim nasional Belanda di bawah Xavi.

Denzel Dumfries lebih dipilih di posisi bek kanan ketimbang Jurriën Timber, yang masih terus mengembalikan kebugarannya. Jan Paul van Hecke mendampingi Virgil van Dijk, yang tetap bertahan sebagai pemain internasional dan kapten. Micky van de Ven menjadi sosok paling kiri di lini pertahanan tim nasional Belanda.

Xavi harus memutar otak di lini tengah karena absennya Frenkie de Jong dan Jerdy Schouten. Joey Veerman kembali ke tim nasional Belanda setelah dua tahun dan langsung menjadi starter melawan Jerman. Ryan Gravenberch dan Tijjani Reijnders melengkapi lini tengah saat menghadapi tim Jerman.

Crysencio Summerville menunjukkan diri di Piala Dunia dan mendapat kesempatan membuktikan diri sebagai penyerang sayap kanan. Brian Brobbey mencetak hattrick melawan Manchester City dan berharap bisa membawa performa puncaknya hingga Kamis. Cody Gakpo harus memberikan suplai dari sisi kiri.

Baik Belanda maupun Jerman sama-sama memiliki hasrat balas dendam. Tim nasional Belanda disingkirkan Maroko pada babak 16 besar Piala Dunia, sementara Jerman dipermalukan Paraguay pada ronde yang sama.

Perkiraan susunan pemain tim nasional Belanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Brobbey, Gakpo.