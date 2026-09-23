Nama-nama yang kemungkinan akan dipilih Xavi saat melawan Jerman

Xavi menghadapi ujian perdananya sebagai pelatih tim nasional Belanda. Voetbalzone ikut memikirkan susunan pilihan sang pelatih asal Spanyol dan memprediksi pemain-pemain yang akan tampil sejak menit awal melawan Jerman di Nations League pada Kamis.

Robin Roefs sudah cukup lama tampil sangat baik bersama Sunderland, sehingga kerap muncul seruan agar dia diberi kesempatan di bawah mistar. Meski demikian, Bart Verbruggen tetap menjadi pilihan pertama timnas Belanda di bawah Xavi.

Denzel Dumfries lebih dipilih di posisi bek kanan ketimbang Jurriën Timber, yang masih berupaya memulihkan kebugarannya. Jan Paul van Hecke akan mendampingi Virgil van Dijk, yang tetap bertahan sebagai pemain internasional sekaligus kapten. Micky van de Ven menjadi sosok paling kiri di lini pertahanan timnas Belanda.

Xavi harus memutar otak di lini tengah karena absennya Frenkie de Jong dan Jerdy Schouten. Joey Veerman kembali ke timnas Belanda setelah dua tahun dan langsung menjadi starter melawan Jerman. Ryan Gravenberch dan Tijjani Reijnders melengkapi lini tengah saat menghadapi Jerman.

Crysencio Summerville tampil menonjol di Piala Dunia dan akan diberi kesempatan membuktikan diri sebagai sayap kanan. Brian Brobbey mencetak hattrick melawan Manchester City dan berharap bisa membawa performa puncaknya hingga Kamis. Cody Gakpo diharapkan menyuplai bola dari sisi kiri.

Baik Belanda maupun Jerman sama-sama memiliki dorongan untuk membalas. Timnas Belanda disingkirkan Maroko pada babak 16 besar Piala Dunia, sementara Jerman dipermalukan Paraguay di babak yang sama.

Perkiraan susunan pemain timnas Belanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Brobbey, Gakpo.