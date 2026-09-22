Xavi akan menjalani ujian perdananya sebagai pelatih tim nasional Belanda. Voetbalzone ikut memikirkan pilihan sang pelatih asal Spanyol dan memprediksi pemain mana saja yang akan tampil sejak awal saat menghadapi Jerman di Nations League pada Kamis.

Robin Roefs sudah tampil sangat baik bersama Sunderland dalam beberapa waktu terakhir, sehingga kerap muncul seruan agar ia diberi kesempatan di bawah mistar. Meski demikian, Bart Verbruggen tetap menjadi pilihan pertama Belanda di bawah Xavi.

Denzel Dumfries lebih dipilih di posisi bek kanan ketimbang Jurriën Timber, yang masih berupaya memulihkan kebugarannya. Jan Paul van Hecke akan mendampingi Virgil van Dijk, yang tetap bertahan sebagai pemain internasional sekaligus kapten. Micky van de Ven menjadi pemain paling kiri di lini pertahanan Belanda.

Xavi harus memutar otak di lini tengah karena absennya Frenkie de Jong dan Jerdy Schouten. Joey Veerman kembali ke timnas Belanda setelah dua tahun dan langsung menjadi starter melawan Jerman. Ryan Gravenberch dan Tijjani Reijnders melengkapi lini tengah saat menghadapi Jerman.

Crysencio Summerville menunjukkan dirinya di Piala Dunia dan akan diberi kesempatan membuktikan diri sebagai winger kanan. Brian Brobbey mencetak hattrick melawan Manchester City dan berharap bisa melanjutkan performa puncaknya hingga Kamis. Cody Gakpo harus menyuplai bola dari sisi kiri.

Baik Belanda maupun Jerman sama-sama menyimpan hasrat balas dendam. Belanda disingkirkan Maroko di babak 16 besar Piala Dunia, sementara Jerman dipermalukan Paraguay pada fase yang sama.

Perkiraan susunan pemain tim nasional Belanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Brobbey, Gakpo.