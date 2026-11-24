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PSV melanjutkan fase liga Liga Champions dengan bertandang ke markas Real Madrid pada Selasa. Peter Bosz telah mengumumkan sebelas pemain yang akan tampil sejak awal pada pukul 21.00, termasuk Paul Wanner yang mendapat tempat secara mengejutkan.

Matej Kovar akan menjaga gawang PSV di Madrid. Sergiño Dest menempati posisi bek kanan, sementara Filip Kostic menjadi bek kiri tim tamu. Lutsharel Geertruida dan Armando Obispo mengisi jantung pertahanan PSV.

Akibat cedera Mauro, Wanner akan bermain di lini tengah PSV. Gelandang bertahan Kodai Sano dan Sven Mijnans melengkapi lini tersebut.

Guus Til menjadi penyerang tengah sejak awal, mengungguli Ricardo Pepi dalam pilihan pemain. Ivan Perisic bertugas memasok bola dari sisi kanan, sedangkan Ruben van Bommel memulai laga di kiri.

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PSV menambah kepercayaan diri pada Sabtu lalu di Vriendenloterij Eredivisie. Pemuncak klasemen itu tidak mengalami kesulitan menghadapi NEC dan meninggalkan Nijmegen dengan kemenangan telak 1-4.

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Real lolos dari kesulitan saat menjamu Celta de Vigo. Carlos Espi menjadi penentu kemenangan 2-1 lewat golnya lima menit sebelum pertandingan berakhir. Hasil itu membuat tim asuhan José Mourinho tertinggal tiga poin dari pemuncak klasemen FC Barcelona.

Raksasa Spanyol itu menempati posisi teratas bersama di fase liga Liga Champions, dengan dua belas poin dari empat kemenangan. Hanya Paris Saint-Germain yang juga mampu meraih jumlah poin yang sama.

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PSV berada di posisi ke-24, tepat cukup untuk masuk ke babak kualifikasi play-off. Tim asal Eindhoven itu meraih empat poin dari empat laga pertama.

Susunan pemain Real Madrid juga memuat kejutan. Jude Bellingham diperkirakan akan tampil sejak awal, tetapi José Mourinho memberikan tempat di tim inti kepada Yan Diomandé. Karena itu, Arda Güler bergeser ke lini tengah.

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Susunan pemain Real Madrid: Courtois; Valverde; Militão, Rüdiger, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler; Diomandé, Mbappé, Vinícius.

Susunan pemain PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Mijnans, Wanner; Perisic, Til, Van Bommel.