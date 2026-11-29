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Perubahan teknis membayangi salah satu tim nasional Maroko yang berupaya mengamankan tempat di ajang Olimpiade berikutnya, setelah muncul pembicaraan mengenai perombakan staf kepelatihan jelang laga penentuan melawan Senegal pada Maret 2027. Laga itu merupakan bagian dari persaingan menuju putaran final Piala Afrika U-23, yang juga menjadi jalur kualifikasi Olimpiade 2028 di Los Angeles.

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Menurut laporan media Maroko, Federasi Sepak Bola Maroko tengah mempertimbangkan untuk memasukkan Said Chiba ke dalam staf kepelatihan timnas Maroko U-23. Laporan tersebut menyebut pembicaraan awal telah dilakukan terkait langkah ini, meski hingga kini belum ada keputusan final. Mantan pelatih tersebut berpeluang bergabung dengan staf yang ada saat ini atau mengambil alih tanggung jawab teknis tim sepenuhnya.

Langkah ini berpotensi mengubah posisi Jamal Ait Ben Idir, pelatih kepala timnas saat ini, karena bentuk perubahan yang mungkin terjadi belum dipastikan, entah dengan merekrut Chiba sebagai bagian dari staf asisten atau menyerahkan kepadanya peran pelatih kepala. Semua itu menjadi bagian dari persiapan timnas Maroko menghadapi laga krusial yang akan menentukan peluang mereka melanjutkan perburuan tiket kualifikasi.

Timnas Maroko mencapai fase kualifikasi ini setelah menyingkirkan Ethiopia dengan agregat 6-3 dalam dua leg, sehingga mereka akan berhadapan dengan Senegal, yang juga lolos usai mengungguli Sudan Selatan dengan skor 3-1. Duel ini mempertemukan dua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar untuk terus melaju menuju turnamen kontinental tersebut.

Menurut situs “Afrik Foot”, dua laga Maroko kontra Senegal dijadwalkan berlangsung pada 22 dan 30 Maret 2027. Duel ini sangat penting bagi kedua tim karena menjadi tahap penentu menuju putaran final Piala Afrika U-23, yang juga berstatus sebagai kualifikasi cabang sepak bola Olimpiade 2028. Hal ini membuat persiapan teknis dan fisik untuk kedua laga tersebut semakin penting.

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Said Chiba memiliki rekam jejak menonjol dalam menangani timnas kelompok umur Maroko. Ia membawa timnas Maroko U-17 ke final Piala Afrika 2023 sebelum kalah 2-1 dari Senegal. Ia juga dinobatkan sebagai pelatih terbaik turnamen oleh Konfederasi Sepak Bola Afrika sebagai bentuk apresiasi atas kerjanya bersama timnas selama kompetisi kontinental tersebut.

Pengalamannya tidak berhenti pada pencapaian itu. Beberapa bulan kemudian, ia membawa timnas junior Maroko ke babak perempat final Piala Dunia U-17. Hasil-hasil tersebut memperkuat posisinya sebagai salah satu nama yang dipertimbangkan untuk dimanfaatkan pengalamannya dalam proyek tim nasional. Sementara itu, timnas Maroko memiliki opsi tambahan untuk memperkuat skuadnya dengan pemain-pemain muda yang terbiasa dipanggil ke pemusatan latihan tim senior, dalam kerangka kerja sama dengan Mohamed Ouahbi, yang dapat memberikan kedalaman skuad lebih besar jelang laga melawan Senegal.