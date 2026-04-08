NAC Breda tampaknya tidak akan tinggal diam setelah putusan KNVB terkait skandal paspor

NAC Breda mempertimbangkan untuk mengajukan banding terhadap keputusan KNVB yang menolak mengambil tindakan setelah insiden Dean James dalam pertandingan Go Ahead Eagles melawan NAC, demikian dilaporkan Voetbal International pada Rabu.

Beberapa minggu lalu, klub asal Breda tersebut mengajukan permohonan kepada KNVB untuk membatalkan kekalahan 6-0 NAC dari Go Ahead Eagles. Menurut tim yang saat ini berada di peringkat ketujuh belas VriendenLoterij Eredivisie, James seharusnya tidak memenuhi syarat untuk bermain.

Bek sayap asal Indonesia tersebut, menurut undang-undang Belanda, tidak boleh bekerja, sehingga NAC Breda mengajukan permohonan kepada KNVB.

Asosiasi Sepak Bola Belanda (KNVB) mengeluarkan pernyataan pada hari Rabu, yang menyatakan bahwa tidak ada tindakan yang akan diambil. Tidak ada sanksi yang dijatuhkan dan pertandingan tidak perlu diulang.

"Jaksa penuntut sepak bola profesional telah memutuskan untuk tidak mengambil tindakan disiplin. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa baik pemain maupun klub tidak mengetahui konsekuensi otomatis dari pengambilan kewarganegaraan selain kewarganegaraan Belanda. Selain itu, ternyata konsekuensi dari pengambilan kewarganegaraan lain juga kurang diketahui secara luas di kalangan sepak bola profesional," demikian bunyi pernyataan di situs KNVB.

NAC kabarnya tidak akan membiarkan hal ini begitu saja, demikian dilaporkan Joost Blauwhof dari Voetbal International. Klub tersebut dilaporkan sedang berkonsultasi dengan pengacara untuk melihat apakah banding masih memungkinkan.

Bagi "Mutiara Selatan", taruhannya sangat besar, terutama karena kemenangan dalam kasus ini dapat memengaruhi klasemen. Tim asal Breda saat ini berada di peringkat ketujuh belas, yang berarti mereka gagal lolos ke babak play-off dan harus bermain di Divisi Keuken Kampioen musim depan.