NAC Breda dengan sangat cepat menemukan pengganti Hoefkens yang dipecat

Rick Kruys adalah pelatih kepala baru NAC Breda, demikian diumumkan klub Keuken Kampioen Divisie itu pada Selasa. Pria asal Utrecht tersebut menandatangani kontrak berdurasi dua tahun di Rat Verlegh Stadion dan akan untuk pertama kalinya memimpin latihan pada Rabu.

"Dari beberapa kandidat, kami langsung sepenuhnya memilih Rick Kruys. Dia tahu seperti apa rasanya bersaing meraih trofi di Keuken Kampioen Divisie. Rick memahami ambisi kami yang jelas dan ingin segera mulai mewujudkannya," jelas direktur teknis Peter Maas di situs resmi klub.

"Saya benar-benar bangga menjadi pelatih NAC," ujar Kruys penuh suka cita usai penunjukannya di Breda. "Semua orang tahu bagaimana klub ini hidup di kota dan di hati para suporter. Itu juga cocok dengan saya. Tugas saya adalah langsung bekerja bersama staf teknis dan skuad pemain. Pertandingan pertama sudah menanti pada Jumat, tetapi saya justru sangat menantikannya."

Kruys (41) membawa FC Volendam ke Vriendenloterij Eredivisie pada 2025. Petualangan itu hanya berlangsung satu musim, karena klub tersebut terdegradasi setelah kalah dari Willem II lewat adu penalti di final play-off.

Pelatih baru NAC itu sebelumnya bekerja sebagai pelatih interim dan asisten pelatih di FC Utrecht, serta juga pernah menjadi penanggung jawab utama di VVV-Venlo. Bersama klub Limburg itu, ia mencapai Keuken Kampioen Play-Offs.

"Sebagai pemain, Kruys selama bertahun-tahun merupakan sosok yang sangat dihargai di Utrecht. Hal yang sama juga ia tunjukkan di FC Volendam, Excelsior Rotterdam, dan klub Swedia Malmö FF," demikian tertulis di situs NAC.

Kruys adalah penerus Carl Hoefkens, yang dipecat pada Senin. "Musim panas ini sudah dilakukan evaluasi menyeluruh bersama Hoefkens. Sayangnya, beberapa poin perbaikan dari evaluasi tersebut tidak terwujud, sehingga NAC merasa perlu mengambil langkah ini sekarang," demikian alasan yang diberikan.