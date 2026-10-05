NAC Breda akan mengambil 'langkah sekeras mungkin' terhadap suporter berusia 21 tahun yang pada Sabtu lalu menyalakan kembang api di toilet GelreDome saat laga tandang melawan Vitesse. Hal ini disampaikan klub asal Brabant itu pada Senin dalam sebuah pernyataan di situs resminya.

Manajemen NAC melaporkan bahwa akibat penyalaan kembang api berat tersebut dan serpihan yang beterbangan, tiga suporter dan dua steward mengalami luka-luka. Omroep Brabant memastikan bahwa seorang tersangka kini telah ditangkap.

"Menurut para saksi, kembang api berat, diduga sejenis nitraat, diledakkan di dalam atau di dekat kloset. Akibat ledakan itu, kloset pecah dan serpihannya beterbangan ke seluruh ruang toilet," rekonstruksi stasiun regional itu mengenai insiden di stadion milik Vitesse tersebut.

Setelah insiden itu, seorang suporter NAC dikeluarkan dari tribun tandang dan diserahkan kepada polisi. "Pria berusia 21 tahun asal Woudrichem ini ditangkap atas dugaan penganiayaan dan perusakan. Secara resmi belum dipastikan jenis kembang api apa yang digunakan dalam ledakan tersebut."

NAC menangani persoalan ini dengan sangat serius, demikian ditekankan direktur umum Remco Oversier. "Sambil menunggu hasil penyelidikan, kami akan menempuh langkah sekeras mungkin untuk menghukum orang di balik aksi kembang api ini. NAC juga mengecam keras insiden-insiden lainnya dan bersama layanan keamanan sedang memetakan hal ini. Klub akan mengambil langkah yang sesuai jika diperlukan."

Setelah laga Vitesse - NAC berakhir, situasi sempat ricuh dan polisi antihuru-hara membutuhkan waktu tiga perempat jam untuk memulihkan ketertiban. Selama dan setelah pertandingan di Arnhem, total enam penangkapan dilakukan.

NAC mendapat dukungan 1.000 fans yang ikut bertandang saat melawan Vitesse. Klub asal Breda itu sempat terlihat akan menang, tetapi Naoufal Bannis menyelamatkan satu poin untuk Vitesse pada fase akhir pertandingan (2-2).