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Al-Ittihad v Fenerbahce - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Mutiara Temuan Blanc: Al Ittihad Amankan Pemain Mudanya dengan Kontrak Baru

Transfers
Al Ittihad
M. Fallatah
L. Blanc
Arab Saudi
Prancis

Aktivitas "Harimau" Berlanjut di Bursa Transfer Musim Panas

Klub Al Ittihad melanjutkan langkah-langkah kuatnya selama periode bursa transfer musim panas ini, yakni dengan memperpanjang kontrak salah satu talenta muda terbaiknya.

Al Ittihad mengumumkan pada hari Kamis ini perpanjangan kontrak pemain mudanya, Mohammed Falatah, untuk tiga tahun ke depan, sehingga ia akan tetap bersama tim hingga 2029.

Langkah tersebut diambil klub Saudi itu untuk mempertahankan salah satu talenta muda terbaiknya yang diprediksi semua orang memiliki masa depan cemerlang.

Falatah dipromosikan ke tim utama sekitar dua tahun lalu, tepatnya pada 2024, di bawah kepemimpinan pelatih asal Prancis Laurent Blanc, saat usianya baru 17 tahun, di mana sang pelatih mengungkapkan kekagumannya terhadap bakat pemain tersebut.

Meski ia tidak berhasil mendapatkan peluang besar untuk tampil dalam pertandingan selama periode yang lalu, pelatih baru asal Jerman Jens Wissing mungkin akan mengandalkannya, terutama dengan adanya kekurangan jumlah pemain yang jelas di lini tengah.

AFC Champions League Elite Qualification
Al-Jazira crest
Al-Jazira
ALJ
Al Ittihad crest
Al Ittihad
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Perlu diingat bahwa klub Saudi ini bergerak aktif dalam beberapa jam terakhir, di mana mereka menuntaskan kesepakatan dengan bek kiri Fares Abdi dari Neom, dan gelandang asal Senegal Dion Lopy dari Almeria, setelah mengaktifkan klausul pembelian dalam kontrak bek asal Kamerunnya Stephane Keller.

Al Ittihad bersiap untuk memulai musim baru, tepatnya pada 11 Agustus mendatang, ketika mereka bertemu Al Jazira, di babak kualifikasi Liga Champions Asia Elite.

"Al Ameed" akan memulai perjalanannya di Liga Saudi pada Sabtu 15 Agustus mendatang, ketika mereka menjamu Al Khaleej, di Stadion Alinma, pada pekan pertama.

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