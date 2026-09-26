Musuh Simeone menamparnya keras: Aku langsung ganti saluran

Pelatih asal Argentina, Ricardo La Volpe, melontarkan kritik tajam kepada rekan senegaranya, Diego Simeone, direktur teknik Atletico Madrid, dengan mengungkapkan penolakannya terhadap gaya bermain yang mengandalkan serangan balik, sementara ia justru memuji kerja Lionel Scaloni bersama timnas Argentina.

Dalam sebuah wawancara dengan radio "D Sports", La Volpe, yang merupakan bagian dari generasi juara Piala Dunia bersama Argentina pada 1978, mengatakan: "Jika tim Simeone yang bermain, saya mengganti saluran atau pergi minum kopi dengan teman-teman saya. Saya tidak suka pelatih yang berfokus pada serangan balik; sederhananya, saya tidak menonton pertandingan mereka."

Persaingan antara La Volpe dan Simeone berawal dari periode terdahulu di Liga Argentina, ketika "Cholo" menjalani masa kepelatihan keduanya bersama Estudiantes de La Plata, dan meraih gelar juara Torneo Apertura pada 2006 bersama tim itu, setelah mengungguli Boca Juniors yang diasuh La Volpe dalam duel bersejarah di babak gugur.

Sebaliknya, La Volpe menunjukkan kekagumannya atas apa yang ditampilkan Scaloni bersama timnas Argentina, seraya berharap ia melanjutkan tugasnya memimpin sang juara dunia tiga kali, dan berkata: "Saya ingin Scaloni terus melanjutkan. Ia datang dan harus mengubah pendekatan satu generasi penuh. Ia membentuk sebuah tim, dan yang terpenting bagi saya adalah ia membangun sebuah filosofi sepak bola. Timnya bermain dengan baik, dan itulah yang saya sukai darinya."

Pelatih asal Argentina itu juga berbicara tentang Lionel Messi dan masa depannya bersama timnas, seraya memuji level yang masih ditampilkan sang kapten Argentina meski usianya semakin bertambah.

La Volpe mengatakan: "Ia menunjukkan profesionalismenya melalui partisipasinya di Piala Dunia. Dalam pertandingan yang saya tonton saat ia bermain melawan Cruz Azul di Piala Champions, saya terpukau oleh keterampilan dan kecerdasannya. Saya tidak percaya bahwa di usia ini ia masih memiliki kecepatan kilat itu dan kekuatan luar biasa itu... ada hal-hal dalam dirinya yang memang bawaan lahir, sesederhana itu."