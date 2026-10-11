Keikutsertaan Vinicius Junior, bintang Real Madrid, dalam laga melawan Barcelona mendatang kini nyaris mustahil, setelah klub ibu kota itu mencoret sang pemain dari rencana mereka untuk El Clasico, di tengah prediksi bahwa ia akan dikenai hukuman larangan bermain menyusul kartu merah yang diterimanya saat menghadapi Villarreal.

Menurut yang diungkap radio "Cadena COPE" Spanyol, Real Madrid memperkirakan Vinicius akan terkena hukuman larangan bermain selama 3 pertandingan, dengan tetap berharap dapat menguranginya menjadi dua pertandingan melalui banding. Namun, klub memperlakukan absennya sang pemain dari laga melawan Barcelona sebagai sebuah kenyataan, sembari menanti keputusan akhir dari komite disiplin.

Real Madrid dijadwalkan menghadapi Sevilla, sebelum laga melawan Barcelona di Stadion "Camp Nou" pada 25 Oktober, yang berarti hukuman larangan bermain yang diperkirakan itu akan membuat tim kehilangan jasa bintang asal Brasilnya di El Clasico, bahkan jika klub berhasil mengurangi hukuman tersebut ke batas minimal.

Wasit Diaz de Mera menjelaskan dalam laporannya bahwa kartu merah Vinicius terjadi pada menit ke-73 akibat "menarik rambut salah seorang lawan, ketika bola masih dalam permainan, tanpa kedua pemain tersebut berada dalam situasi perebutan langsung atas bola".

Deskripsi ini bisa saja membuat insiden tersebut dianggap sebagai pelanggaran yang menuntut hukuman melampaui larangan bermain untuk satu pertandingan, terutama karena insiden itu tidak terjadi selama perebutan langsung atas bola.

Laporan tersebut menambahkan bahwa Vinicius terus melancarkan protes dengan suara lantang setelah kartu merah tersebut, dan mendekati wasit dengan cara agresif, sehingga memaksa rekan-rekan setimnya turun tangan untuk menjauhkannya dari sang wasit.

Rincian ini bisa menempatkan sang pemain pada kemungkinan terkena hukuman tambahan, sesuai dengan pertimbangan komite disiplin.

Ancaman absennya Vinicius dari El Clasico datang pada momen yang sulit bagi Real Madrid, yang tengah mengalami penurunan hasil dan performa sang pemain di awal musim, setelah ia duduk di bangku cadangan saat menghadapi Villarreal, sebelum akhirnya masuk ke lapangan dan meninggalkannya dengan kartu merah.

Jika hukuman larangan bermain itu terkonfirmasi, Real Madrid akan kehilangan salah satu senjata serang andalannya dalam laga melawan Barcelona, sementara Vinicius akan menghadapi pukulan baru, setelah berbagai kritik yang ia terima akibat level permainan dan tindakannya di laga terakhir.

Meskipun keputusan akhir belum dikeluarkan, sikap Real Madrid, menurut laporan "Cadena COPE", mengindikasikan bahwa klub telah mulai bersiap untuk El Clasico tanpa bintang asal Brasilnya, seraya berupaya mengurangi durasi absennya melalui banding.

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