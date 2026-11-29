Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Final Copa Libertadores yang berakhir dengan kekalahan 1-0 bagi Estudiantes dari Palmeiras menjadi pertandingan terakhir dalam karier Fernando Muslera, kiper Uruguay kelahiran 1986: "Ini adalah akhir karier saya. Saya tahu tidak ada film yang lebih baik daripada ini. Mengakhiri karier di lapangan ini, tempat saya memulai. Bersama para pendukung Estudiantes, yang sangat saya syukuri atas pengorbanan mereka untuk berada di sini. Hati saya sangat bahagia, terlepas dari hasilnya, atas semua yang telah kami capai."

Mengenai kekalahan di final, ia berkata: "Saya ingin mengucapkan selamat kepada Palmeiras atas hasil ini. Menurut saya, ini akhir karier yang sangat positif karena kami datang bersama Estudiantes, tim yang menerima saya, bersama para pendukung dan keluarga saya, untuk berjuang meraih kejayaan. Saya rasa tidak ada akhir yang lebih baik daripada ini. Inilah emosi saya, perasaan saya..."

"Itu pertandingan yang sulit dan sengit. Mereka mencetak gol dalam aksi itu. Saya berterima kasih kepada rekan-rekan setim atas upaya dan kerja keras mereka; selama satu setengah tahun saya berada di klub ini, kami berjuang meraih kejayaan. Saya pergi dengan sangat bahagia," kata Muslera.

Muslera mengakhiri karier dengan catatan 741 penampilan di level klub dan 754 gol yang bersarang di gawangnya. Bersama tim nasional Uruguay, ia tampil dalam 137 pertandingan dan kebobolan 139 gol. Muslera pernah membela Montevideo Wanderers (2004-2007), Nacional (2007-08), Lazio (2007-2011), Galatasaray (2011-2025), dan Estudiantes (2025-26).

Iklan Iklan

Bersama Lazio, Muslera bermain dalam 113 pertandingan, kebobolan 133 gol, serta memenangi satu Coppa Italia dan satu Supercoppa Italia. Bagian terbesar karier kiper Uruguay itu dihabiskan di Galatasaray, tempat ia antara lain memenangi delapan gelar liga Turki. Bersama Uruguay, Muslera menjuarai Copa America pada 2011.