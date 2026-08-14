"Musim panas bersejarah" di Real Madrid: dua pemain baru di ambang kepergian

Duo Manuel Angel dan David Jimenez terus berlatih dengan serius di dalam "La Fabrica" sembari menyadari bahwa masa depan mereka kini berada di luar Real Madrid, di mana keduanya menanti tawaran paling sesuai di tengah minat besar dari klub-klub divisi pertama dan kedua di Spanyol serta liga-liga Eropa lainnya.

Dan ketika pendapatan dari penjualan pemain akademi telah mencapai angka rekor sebesar 199 juta euro, duo tersebut akan menjadi yang berikutnya dalam daftar pemain yang hengkang setelah Jacobo Ortega. Karena itu, keduanya dicoret dari pertandingan uji coba maupun resmi Castilla sebagai tindakan pencegahan untuk menghindari cedera apa pun yang bisa menghambat langkah krusial kepergian mereka, menurut surat kabar Spanyol "AS".

Manuel Angel: Sang otak

Manuel Angel sudah sangat dekat untuk pergi pada musim panas lalu, setelah minat serius dari beberapa klub, yang paling gigih adalah Levante, di samping upaya Aston Villa untuk merekrutnya. Namun, ia lebih memilih bertahan untuk satu musim tambahan.

Selama musim yang telah berlalu, ia mengenakan ban kapten di bawah arahan Alvaro Arbeloa, kemudian Lopez de Lerma, dan menutup perjalanannya dengan menghabiskan waktu lebih lama bersama tim utama, di mana ia menjalani 7 pertandingan dengan total 129 menit, yang selama itu ia membuktikan bahwa levelnya layak untuk bermain di tingkat yang lebih tinggi.

Manuel, yang berusia 22 tahun dengan tinggi 170 sentimeter, bergabung dengan akademi Real Madrid pada 2014, dan dianggap sebagai salah satu bakat paling menonjol dari generasi trio terkenal yang dipimpin oleh Arbeloa, yang mencakup nama-nama seperti Nico Paz, Gonzalo, Palacios, dan Jacobo Ramon. Arbeloa menggambarkannya sebagai "pemain yang mengubah jalannya pertandingan sepenuhnya".

Meski bertubuh pendek, ia mendominasi lini tengah dengan kecerdasannya dan kemampuannya bermain dengan kedua kaki secara sama efektif, sampai-sampai ia mengeksekusi tendangan bebas dengan kaki kanan maupun kiri, bahkan orang-orang di dalam klub berkomentar sambil bergurau: "Bahkan dia sendiri tidak tahu apakah ia kidal kanan atau kidal kiri!".

Dan kini, setelah 12 tahun di Valdebebas, diharapkan minat-minat di sekelilingnya berubah menjadi tawaran resmi agar ia bisa memulai babak baru dalam kariernya.

David Jimenez: Tangan kanan Arbeloa

Dari sang otak menuju sang penjaga sarung tangan, tibalah giliran David Jimenez, rekan Manuel Angel dalam generasi trio yang sama, yang nyaris mencapai 20 assist di musim luar biasa tersebut.

Jimenez dianggap sebagai tangan kanan Arbeloa di dalam lapangan, dan banyak orang di Valdebebas menggambarkannya sebagai pemilik "kaki kanan terbaik di akademi". Ia adalah bek sayap menyerang sejati, yang menonjol dengan kehadiran kuat di paruh lapangan lawan, dan penanggung jawab utama untuk bola-bola mati, serta memiliki ketenangan seorang pemain tengah dalam menguasai bola.

"Ia melaju ke depan dengan segala kekuatannya, memiliki karakter kapten dan sentuhan Carvajal", dengan kata-kata inilah mereka merangkumnya di dalam akademi. Ia adalah pemain berkarakter kuat yang menyerupai karakter Arbeloa sendiri, yang menjadi panutannya sejak kecil dan salah satu pendukung terbesarnya kemudian.

Jimenez, yang lahir pada 2004 dan bergabung dengan akademi pada 2013 dengan tinggi 1,70 meter, menjalani 153 menit terakhirnya bersama tim utama musim lalu, di antaranya 91 menit di bawah arahan Xabi Alonso, dan telah meninggalkan kesan istimewa di mata para pelatih. Ia memiliki pengalaman yang cukup untuk melangkah keluar dari gelembung Real Madrid, sambil menanti percikan yang akan menyalakan karier barunya, sebuah percikan yang diyakini semua orang pasti akan datang.

Musim panas yang melampaui 200 juta euro

Dengan kepergian Manuel Angel dan David Jimenez, pendapatan Real Madrid dari penjualan pemain akademi akan melampaui batas 200 juta euro, terutama dengan tambahan 10 juta euro yang akan masuk ke kas klub dari transfer Jacobo Ortega, sehingga totalnya naik dari 199 juta menjadi di atas angka tersebut.

Hal itulah yang diprediksi sebagian orang di dalam Valdebebas ketika mereka berbicara tentang "musim panas bersejarah", dan itu kini benar-benar terwujud, dengan klub yang tetap menyimpan persentase hak penjualan sejumlah pemain di masa depan.

Daftar pemain yang telah dijual hingga saat ini mencakup: Nico Paz (60 juta euro), Gonzalo (40 juta euro), Victor Munoz (20,5 juta euro), Gila (15 juta euro), Alvaro Rodriguez (12,5 juta euro), Alex Jimenez (12,5 juta euro), Palacios (10 juta euro), Jacobo Ortega (10 juta euro), Fran Garcia (4 juta euro), Mario Martin (3 juta euro), Fran Gonzalez (3 juta euro), dengan adanya minat besar terhadap pemain-pemain lain seperti Sistero, Yanez, dan Juan Martinez.