Musim Achraf Hakimi Berakhir Dini

Achraf Hakimi dipaksa mengakhiri musim ini lebih dini setelah mengalami retak metatarsal dalam kemenangan 2-0 atas di akhir pekan.

Bek sayap pinjaman ini masuk sebagai pengganti untuk mengisi pos Abdou Diallo di menit k-49, namun ia pun harus ditarik keluar di sisa 16 menit.

Ia kini harus melewatkan sisa pertandingan klub musim ini – termasuk duel kunci melawan di akhir pekan. Tak cuma itu, ia juga berkejaran dengan waktu untuk bisa fit membal Maroko di Piala Afrika.

Achraf Hakimi will miss the for the rest of the season due to a broken metatarsal.



Wishing you a speedy recovery, Achraf! pic.twitter.com/DDiQGXIre3