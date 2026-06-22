Musibah tak pernah datang sendirian... Ayman Hussein menambah beban Irak saat menghadapi Prancis

Penyerang Irak, Ayman Hussein, menambah derita timnas negaranya dalam pertandingan melawan Prancis, dini hari Selasa ini, dalam rangka putaran kedua Grup 9 Piala Dunia 2026.

Ayman Hussein mengalami cedera di awal pertandingan dan meninggalkan lapangan pada menit ke-26, digantikan oleh rekan setimnya, Ali Al-Hammadi.

Cedera ini terjadi hanya 12 menit setelah gol pertama Prancis yang dicetak oleh Kylian Mbappé, kapten Les Bleus dan bintang Real Madrid, melalui tendangan keras dari luar kotak penalti.

Ayman Hussein dianggap sebagai salah satu bintang utama timnas Irak, dan ia sebelumnya telah mencetak gol di Piala Dunia ini, setelah mencetak satu-satunya gol “Aswad al-Rafidain” dalam kekalahan pada pertandingan pertama melawan Norwegia (4-1).

Timnas Irak akan memainkan pertandingan putaran ketiga melawan Senegal pada Jumat malam mendatang, dengan harapan mewujudkan impian terbesar mereka untuk lolos ke babak 32 besar Piala Dunia.