Musibah tak datang sendirian: pukulan baru mengguncang Vinicius Junior

Sementara bintang Real Madrid Vinicius Junior menunggu kepastian durasi hukuman larangan bertandingnya setelah diusir dengan kartu merah langsung pada Sabtu malam kemarin saat menghadapi Villarreal, pemain Brasil itu juga sedang mengalami gejolak dalam kehidupan pribadinya.

Akhir pekan ini benar-benar penuh peristiwa bagi Vinicius Junior. Hanya beberapa jam setelah menerima kartu merah langsung dalam kemenangan Real Madrid atas Villarreal (1-0) di LaLiga, yang membuatnya berpotensi absen pada El Clasico melawan rival abadi Barcelona pada 25 Oktober ini, winger Brasil itu resmi berpisah dengan kekasihnya Virginia Fonseca, seperti dilaporkan jaringan media Prancis "RMC".

Dalam pernyataan yang dipublikasikan ke media-media Brasil, kantor humas influencer Brasil yang diikuti 56 juta orang di Instagram itu mengonfirmasi kabar perpisahan tersebut, dan menjelaskan bahwa "tidak ada perselisihan atau pertengkaran apa pun", melainkan hanya "kesepakatan tak tertulis untuk mengakhiri hubungan mereka". Hingga saat ini, belum ada pihak yang memberikan komentar atas kabar tersebut.

Sejak Oktober 2025, Vinicius dan Virginia Fonseca menjadi topik pembicaraan luas di Brasil dan Spanyol. Hubungan mereka pun mengalami banyak pasang surut; setelah berpisah secara terbuka pada Mei, keduanya kembali rujuk pada Juli.

Pasangan itu belakangan beberapa kali tampil bersama di acara publik, dan pada pertengahan September, kemunculan mereka sembari bergandengan tangan di ajang Grand Prix Formula 1 Spanyol tidak luput dari perhatian.

Di atas lapangan, Vinicius sedang mengalami krisis kepercayaan diri. Setelah masuk ke lapangan menghadapi Villarreal, menyusul keputusan untuk memulai dari bangku cadangan untuk pertama kalinya musim ini pada Sabtu kemarin, ia berubah dari pahlawan menjadi sosok yang dibenci hanya dalam hitungan detik. Ia sempat mengira telah menggandakan keunggulan, sebelum akhirnya diusir keluar karena menjambak rambut pemain Kanada Nathan Saliba pada awal serangan tersebut (menit ke-71).

Kejadian itu membuat pelatih Real Madrid Jose Mourinho, yang murka atas keputusan sang pengadil, memilih memboikot konferensi pers usai pertandingan.











