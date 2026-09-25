Musiala dan Havertz Berikan Pukulan Ganda bagi Rencana Klopp

Jürgen Klopp, pelatih baru Jerman, menerima pukulan pertama pada daftar pemainnya setelah pertandingan melawan Belanda, setelah dipastikan absennya Jamal Musiala dan Kai Havertz karena cedera, sehingga keduanya terpaksa meninggalkan pemusatan latihan "Die Mannschaft" lebih awal dan tidak ambil bagian dalam tiga pertandingan internasional yang tersisa selama jeda saat ini.

Klopp pun terpaksa melakukan perubahan pertama pada daftar pemainnya hanya 90 menit setelah pertandingan perdananya sebagai pelatih timnas Jerman, yang berakhir imbang 1-1 melawan Belanda pada laga pembuka perjalanan tim di UEFA Nations League, Kamis malam kemarin.

Cedera Musiala dan Havertz

Musiala mengalami robekan pada serat otot pahanya saat proses pemanasan sebelum menghadapi Belanda di Amsterdam, dan diperkirakan akan absen, menurut informasi jaringan "Sky Sport", selama jangka waktu antara 3 hingga 4 pekan.

Adapun Havertz, Federasi Sepak Bola Jerman mengumumkan bahwa ia mengalami tarikan otot, sehingga dipastikan absennya kedua pemain tersebut dari tiga pertandingan mendatang bersama timnas.

Cedera Musiala kali ini merupakan kondisi yang berbeda dari apa yang dialami sang pemain pada periode-periode sebelumnya, berupa absen sementara yang berkaitan dengan gangguan saraf, sebab absennya kali ini disebabkan oleh cedera otot yang berkaitan dengan sepak bola.

Klopp memanggil Wirtz dan Burkardt

Klopp bergegas menutup kekosongan tersebut, setelah memutuskan memanggil Florian Wirtz dan Jonathan Burkardt lebih awal, sebagai persiapan menghadapi Yunani di kota Augsburg pada hari Minggu mendatang.

Kedua pemain itu semula dijadwalkan bergabung dengan timnas di waktu yang lebih akhir, sebagai persiapan untuk pertandingan ketiga dan keempat dalam periode jeda internasional saat ini, namun cedera Musiala dan Havertz mempercepat kedatangan keduanya.

Klopp sudah memprediksi absennya mereka

Klopp sebelumnya sempat mengisyaratkan kemungkinan absennya kedua pemain itu setelah pertandingan melawan Belanda, dengan mengatakan: "Saya berharap masalahnya tidak serius dan kedua pemain dapat kembali siap dengan cepat. Kemungkinan besar mereka tidak akan tersedia untuk pertandingan hari Minggu."

Timnas Jerman akan menjalani pertandingan melawan Yunani dengan daftar yang hampir sama dari segi jumlah, sebab Klopp hanya memiliki 24 pemain, yang berarti ia akan kembali dituntut untuk mencoret salah satu pemain dari daftar akhir pertandingan.

Klopp sebelumnya terpaksa mencoret Bambasi Konté, pemain Hoffenheim, dari daftarnya sebelum menghadapi Belanda, namun ia memastikan kepada pemain ofensif tersebut bahwa ia mendapatkan tempat dalam daftar pertandingan hari Minggu.