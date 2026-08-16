Penyerang Mesir Hamza Abdel Karim tidak memulai laga persahabatan klubnya, Barcelona, melawan Basel, tetapi ia tampil sebagai pemain pengganti dan kembali membuktikan diri di hadapan sang pelatih, Hansi Flick.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menegaskan bahwa Hamza terus menyuguhkan angka-angka yang membuat pelatih asal Jerman itu mempertimbangkan untuk mengandalkannya dalam skuad tim utama musim ini.

Hamza Abdel Karim menjadi pemain internasional pertama yang bergabung dengan tim Catalunya, karena ia sudah kembali berlatih sejak hari pertama dimulainya kembali aktivitas, dengan merelakan masa liburnya meski ia berhak atas hal itu setelah tampil bersama timnas Mesir di Piala Dunia.

Setelah itu, dalam laga persahabatan berat pertama melawan Birmingham, penyerang Mesir tersebut mencetak dua gol Barcelona ke gawang tim Inggris itu di kandang mereka.

Hamza tak mampu mencetak gol selama turnamen segitiga di Udine, tetapi pada hari Minggu ini ia kembali menjebol gawang dalam laga persahabatan kedua terakhir Barcelona selama masa persiapan.

Hamza Abdel Karim masuk setelah jeda menggantikan Gordon, dan menempati posisi penyerang murni.

Hanya 4 menit setelah ia turun ke lapangan, Hamza mengembalikan keunggulan Barcelona dalam skor, setelah ia menuntaskan secara akrobatik sebuah umpan silang indah yang dikirimkan Karim Adeyemi dari sisi kiri, pemain yang sebelumnya telah mencetak gol pertama Barcelona.

Dengan gol ini, Hamza Abdel Karim menambah koleksinya menjadi 3 gol selama masa persiapan saat ini, menjadikannya pencetak gol terbanyak tim, dan terus menyuguhkan angka-angka yang setidaknya bisa memberinya peluang untuk menjadi salah satu opsi yang tersedia bagi Flick di posisi penyerang murni, terlepas dari kedatangan penyerang nomor 9 yang dinantikan.

Gol ini memiliki makna khusus bagi Hamza Abdel Karim, karena ia mencetaknya di stadion yang menyaksikan awal perjalanan idolanya, Mohamed Salah, di Eropa.

Hamza datang dengan status pinjaman pada Januari lalu dari Al Ahly Mesir, dan tampil bersama tim junior.

Tanpa melalui tim cadangan, murid "Mohamed Salah" itu bersikeras untuk sukses di tim impiannya, setelah Barcelona mengaktifkan klausul pembelian atas dirinya yang nilainya hanya mencapai 1,5 juta euro, ditambah variabel-variabel lainnya.