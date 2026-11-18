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Kerja sama antara Angelo Angelo dan VfB bisa berakhir lebih cepat setelah musim ini.

Hubungan antara klub Bundesliga VfB Stuttgart dan gelandang Angelo Stiller dikabarkan sedang retak. Sport Bild menulis bahwa sejumlah petinggi klub berjuluk Die Schwaben melayangkan tudingan terhadap pemain berusia 25 tahun itu.

Dalam rapat dewan pengawas, Stiller disebut mendapat kritik karena dinilai bisa "menunjukkan kerja lebih keras". Di lapangan, gelandang tengah itu biasanya dianggap hanya menjalankan tugas sekadarnya. Sikapnya pun dipersoalkan: Stiller disebut tak lagi memenuhi perannya sebagai pemimpin dan "berulang kali menjatuhkan semangat rekan-rekan setimnya lewat cara bicaranya yang negatif".

Namun, menurut Sport Bild, Stiller tetap "tak diragukan dan dihormati" oleh rekan-rekan setimnya, meski ia tak lagi menjadi anggota dewan pemain yang dipimpin Deniz Undav, kapten yang baru ditunjuk sebelum musim dimulai.

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Akibat ketidakpuasan sejumlah petinggi terhadap Stiller dan belum adanya pembicaraan mengenai perpanjangan kontraknya yang berakhir pada 2028, masa depan mantan pemain Bayern itu di VfB disebut "tidak pasti". Transfer pada musim panas pun "mungkin bagi kedua pihak".

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Dalam beberapa bulan terakhir, rumor mengenai ketertarikan klub-klub ternama dari luar negeri terhadap Stiller terus bermunculan . Salah satunya, ia disebut sebagai calon pemain baru Juventus, klub dengan gelar terbanyak di Italia. Menurut Sport Bild, Brighton & Hove Albion, tim kejutan besar di Liga Primer saat ini , juga berupaya merekrut Stiller pada musim panas. Namun, ia disebut tidak ingin pindah ke sana karena bisa tampil di Liga Champions bersama Stuttgart pada musim 2026/27. Kesempatan itu tidak akan didapatnya bersama The Seagulls.

Getty Images

Baru beberapa hari lalu, Tuttosport menulis bahwa Stiller menjadi kandidat kuat untuk menggantikan pemenang Ballon d'Or Luka Modric (41) di Milan, rival Juventus di Serie A . Modric dinilai kemungkinan besar tidak akan bertahan setelah musim panas.

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Berapa biaya transfer Angelo Stiller saat bergabung dengan VfB Stuttgart?

Setelah berpisah dengan Volker Struth dari agensi 'Sports360', Stiller saat ini tidak memiliki agen. Kemungkinan bermain di Süper Lig Turki atau Major League Soccer di Amerika Utara, yang juga sempat menjadi bahan spekulasi dan berpotensi menguntungkan secara finansial, disebut belum terpikirkan oleh Stiller pada tahap kariernya saat ini. Ia juga merasa nyaman di Stuttgart.

VfB merekrutnya pada musim panas 2023 dari sesama klub Bundesliga, 1899 Hoffenheim, dengan biaya transfer 5,5 juta euro. Sejak itu, ia menjadi pemain andalan dan langganan starter, serta berkembang menjadi pemain timnas senior Jerman dengan sembilan penampilan.

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Stiller juga menjadi bagian dari skuad Jerman pada Piala Dunia yang berakhir mengecewakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada musim panas. Di sana, ia tampil dalam laga terakhir fase grup melawan Ekuador. Setelah itu, pelatih baru timnas Jerman Jürgen Klopp belum memanggilnya. Saat ini Stiller masih bergulat dengan cedera otot adduktor yang membuatnya absen sejak akhir Oktober dan kemungkinan akan membuatnya melewatkan setidaknya pertandingan Bundesliga melawan tim promosi Schalke 04 pada akhir pekan.

Bersama VfB, ia mencatatkan 12 penampilan di laga kompetitif musim ini di bawah pelatih kepala Sebastian Hoeneß. Ia menyumbang empat assist.