Mundur resmi: CAF kembalikan Piala Afrika ke sistem lama

Komite Eksekutif Konfederasi Sepakbola Afrika memutuskan secara bulat, hari ini, untuk menggelar turnamen Piala Afrika setiap dua tahun sekali, membatalkan keputusan mereka sebelumnya yang menggelarnya setiap empat tahun sekali.

Patrice Motsepe, Presiden Konfederasi Sepakbola Afrika, sebelumnya telah mengumumkan dalam konferensi strategis CAF, yang digelar di Tanjung Verde pada periode 7 hingga 9 Oktober 2026, bahwa Komite Eksekutif akan mengevaluasi dan meninjau kembali keputusan yang diambil tahun lalu terkait penyelenggaraan Piala Afrika setiap empat tahun sekali.

Evaluasi dan peninjauan ulang itu, di antara sejumlah alasan lainnya, muncul sebagai hasil dari kesadaran bahwa peluncuran turnamen Liga Negara-Negara Afrika yang baru, sebuah kompetisi benua yang semestinya menggantikan turnamen Piala Afrika saat ini dan digelar setiap dua tahun sekali, akan membutuhkan beberapa tahun hingga mampu menyediakan sumber daya finansial besar yang diperlukan agar kompetisi Konfederasi Sepakbola Afrika dan sepakbola Afrika mampu bersaing di level global serta mencapai kemandirian finansial.

Motsepe mengatakan, dalam pernyataan resmi CAF: "Keputusan Komite Eksekutif CAF untuk menggelar Piala Afrika setiap dua tahun sekali didasarkan pada keharusan memperkuat, melindungi, dan mempromosikan kepentingan sepakbola Afrika, di samping kepentingan 54 asosiasi anggota CAF, serta para pemain profesional Afrika yang bermain di klub-klub di luar benua."

Ia menambahkan: "Kami juga mempertimbangkan sejumlah tahun yang akan dibutuhkan oleh turnamen Liga Negara-Negara Afrika yang baru, sebuah kompetisi benua yang semestinya serupa dengan turnamen Piala Afrika saat ini dan digelar setiap dua tahun sekali, sebelum mampu memberikan kontribusi finansial besar serta sumbangsih berpengaruh dalam pengembangan sepakbola Afrika, sehingga membuat kompetisi CAF mampu bersaing di level global dan mencapai kemandirian finansial."

Ia melanjutkan: "Edisi mendatang dari turnamen Piala Afrika akan digelar pada tahun 2027 di Kenya, Tanzania, dan Uganda, dan saya yakin turnamen itu akan meraih kesuksesan besar. Edisi-edisi turnamen berikutnya akan digelar pada tahun 2028, 2031, dan 2033."

Ia meneruskan: "Edisi mendatang dari Piala Dunia akan digelar pada tahun 2030, dan sesuai tradisi yang berlaku di Federasi Sepakbola Internasional, babak final Piala Afrika dan turnamen-turnamen tim nasional dari konfederasi benua lainnya mungkin tidak akan digelar pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Piala Dunia."

Ia menutup: "Turnamen Piala Afrika tidak hanya sebatas perayaan sepakbola Afrika, tetapi juga merupakan kesempatan untuk merayakan budaya, kebiasaan, dan tradisi yang kaya dan beragam di benua ini, serta menyatukan masyarakat dari 54 negara Afrika dan komunitas Afrika di perantauan, di samping orang-orang dari berbagai penjuru dunia. Keputusan Komite Eksekutif CAF sejalan dengan kepentingan sepakbola Afrika dan 54 asosiasi anggota, serta akan berkontribusi secara besar dalam pengembangan dan pertumbuhan sepakbola di Afrika."