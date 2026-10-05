Lionel Messi bersiap menjalani laga terakhirnya dengan kostum timnas Argentina, Selasa pagi, saat para penari tango menghadapi Benin di Stadion "Monumental" di Buenos Aires.

Perayaan perpisahan Messi sebenarnya sudah dimulai di dalam kamp timnas, setelah Emiliano Martinez mengungkapkan bahwa para pemain Argentina berupaya menyambut kapten mereka dengan cara yang istimewa.

Messi tiba di kamp pada Minggu malam, sementara Martinez menjelaskan bahwa perpisahan itu dimulai dengan pesta barbekyu (asado) di tempat penginapan timnas, seraya menambahkan: "Kami akan berusaha memeluknya selama sedikit waktu yang tersisa bersamanya."

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Kiper Argentina itu menepati janjinya, dan pada Minggu malam ia mengunggah sebuah video melalui akun-akunnya di media sosial, yang memperlihatkan persiapan para pemain timnas untuk mengadakan pesta barbekyu, sebagai awal perayaan perpisahan Messi.

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Martinez menambahkan: "Kami akan berusaha memanjakannya dan memastikan ia menikmati momen ini semaksimal mungkin, serta menghujaninya dengan pelukan dan ciuman, dan membuatnya bahagia."

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Martinez berbicara tentang hubungannya dengan Messi, dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Olé Argentina setelah laga uji coba melawan Burkina Faso, Minggu: "Saya berusaha membantunya semaksimal mungkin, dan ia tahu itu, dan kami selalu membicarakan hal ini. Merupakan salah satu kehormatan terbesar dalam karier saya untuk berusaha membantunya meraih apa yang begitu ia inginkan. Ia adalah pemain terbesar dalam sejarah, dan saya merasa, puji Tuhan, bahwa saya menjadi bagian dari kariernya."

Mengenai laga melawan Benin, ia berkata: "Saya ingin melihatnya menikmati dan tersenyum."

Emiliano Martinez membatalkan niat pensiun

Mengenai hilangnya rasa sakit akibat kekalahan di Piala Dunia, dan pemikirannya untuk pensiun setelah turnamen, kiper Chelsea itu berkata: "Dampak kekalahan di final Piala Dunia sangat berat bagi saya. Rasa sakitnya menyertai saya cukup lama. Saya butuh perubahan suasana di level klub untuk mencoba meredakan rasa sakit yang saya rasakan setelah final itu, dan saya berhasil mewujudkannya. Sekarang saya datang ke sini dan merasa baik, bahagia, serta memiliki banyak energi. Pada akhirnya, saya harus mewakili negara dan keluarga saya, dan saya harus melakukannya dengan sebaik mungkin."

Sebelumnya, Martinez meninggalkan Aston Villa menuju Chelsea pada hari-hari terakhir bursa transfer musim panas, sebelum ia kembali bersemangat dan menegaskan komitmen penuhnya bersama Argentina dengan dimulainya siklus 2030.

Mengenai periode pasca-Messi, ia menyatakan: "Kepergiannya akan meninggalkan kekosongan besar, tetapi kami memiliki pemain-pemain berkepribadian kuat."