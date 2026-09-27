Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Zamalek v Al Masry - CAF Confederation CupGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Mundo Deportivo Puji Bakat Muda Zamalek Berusia 17 Tahun

Barcelona
Zamalek SC
Spanyol
Mesir

Tampil Gemilang Menghadapi Barcelona

Sebuah laporan dari media Spanyol memuji pemain muda Zamalek yang tampil gemilang saat menghadapi Barcelona dalam turnamen Piala Dunia Antarklub bola tangan yang berlangsung di Kairo.

Barcelona meraih kemenangan penting atas Zamalek dengan skor 39-29, sehingga lolos ke final Piala Dunia Antarklub yang digelar di Mesir, di mana mereka akan memperebutkan gelar juara pada Kamis mendatang melawan Fuchse Berlin atau One Veszprem, yang akan bertemu hari ini untuk memperebutkan tiket lolos dari Grup Dua.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa terlepas dari kemenangan tersebut, pertandingan melawan Zamalek mengungkap bintang baru yang sedang dalam proses pembentukan, yakni bek kanan Youssef Ahmed, yang bermain di usia 17 tahun melawan juara Liga Champions Eropa saat ini dengan keberanian dan ketajaman khas seorang pemain hebat: pencetak gol terbanyak timnya dengan delapan gol dari 10 tembakan, serta keputusan-keputusan yang sangat menarik untuk seseorang di usia semuda itu.



Dengan tinggi badan 1,87 meter, Ahmed tak diragukan lagi menjadi pemain Zamalek paling berbahaya. Meski keduanya berbeda, struktur fisik, gerakan, perilaku, dan ketegasannya sangat mengingatkan pada Marcus Fis, talenta muda Spanyol berusia 19 tahun yang direkrut Barcelona untuk menggantikan Dika Mem, yang akan bergabung ke Fuchse Berlin pada 2027.

 Selain kelincahan dan kecepatannya, Ahmed juga menampilkan performa bertahan yang istimewa, sebuah kelebihan yang sangat berharga bagi pemain menyerang sepertinya.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google