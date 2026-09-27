Sebuah laporan dari media Spanyol memuji pemain muda Zamalek yang tampil gemilang saat menghadapi Barcelona dalam turnamen Piala Dunia Antarklub bola tangan yang berlangsung di Kairo.

Barcelona meraih kemenangan penting atas Zamalek dengan skor 39-29, sehingga lolos ke final Piala Dunia Antarklub yang digelar di Mesir, di mana mereka akan memperebutkan gelar juara pada Kamis mendatang melawan Fuchse Berlin atau One Veszprem, yang akan bertemu hari ini untuk memperebutkan tiket lolos dari Grup Dua.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa terlepas dari kemenangan tersebut, pertandingan melawan Zamalek mengungkap bintang baru yang sedang dalam proses pembentukan, yakni bek kanan Youssef Ahmed, yang bermain di usia 17 tahun melawan juara Liga Champions Eropa saat ini dengan keberanian dan ketajaman khas seorang pemain hebat: pencetak gol terbanyak timnya dengan delapan gol dari 10 tembakan, serta keputusan-keputusan yang sangat menarik untuk seseorang di usia semuda itu.









Dengan tinggi badan 1,87 meter, Ahmed tak diragukan lagi menjadi pemain Zamalek paling berbahaya. Meski keduanya berbeda, struktur fisik, gerakan, perilaku, dan ketegasannya sangat mengingatkan pada Marcus Fis, talenta muda Spanyol berusia 19 tahun yang direkrut Barcelona untuk menggantikan Dika Mem, yang akan bergabung ke Fuchse Berlin pada 2027.

Selain kelincahan dan kecepatannya, Ahmed juga menampilkan performa bertahan yang istimewa, sebuah kelebihan yang sangat berharga bagi pemain menyerang sepertinya.