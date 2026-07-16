Muncul dengan kaus Ronaldo... Akankah Benzema menyelamatkan Serie A dari neraka Al-Hilal?

Penyerang Al-Hilal asal Prancis, Karim Benzema, memicu kontroversi setelah mengunggah video baru melalui akun resminya di platform "X".

Benzema mengunggah video tersebut di akunnya di platform "X", di mana ia terlihat mengenakan berbagai macam pakaian, namun yang paling menarik perhatian adalah saat ia mengenakan jersey nomor 10 milik bintang Brasil Ronaldo Nazário saat masih membela Inter Milan.

Penyerang asal Prancis ini mengunggah video tersebut di tengah spekulasi bahwa namanya dikaitkan dengan kepindahannya dari Al-Hilal selama bursa transfer musim panas mendatang, akibat cedera yang dialaminya sejak bergabung dengan klub tersebut pada Februari lalu.

Meskipun demikian, Benzema yang mengenakan jersey Ronaldo tidaklah aneh, dan tidak berarti ia akan pindah ke Inter Milan, terutama karena ia telah menyatakan dalam beberapa kesempatan bahwa “fenomena” asal Brasil itu adalah panutannya di lapangan sepak bola sejak ia masih kecil.

Perlu dicatat bahwa pemain berusia 38 tahun ini hanya tampil dalam 13 pertandingan bersama Al-Hilal selama paruh kedua musim lalu, di mana ia berhasil mencetak 9 gol dan memberikan 5 assist.