Thomas Müller, mantan bintang Bayern Munich, memuji kemenangan Harry Kane atas penghargaan Ballon d'Or, menegaskan bahwa penyerang asal Inggris itu layak dinobatkan setelah penampilan individu gemilang yang ia tunjukkan, serta kontribusinya terhadap kesuksesan tim Bavaria tersebut.

Müller berkata tentang kemenangan Kane atas penghargaan itu, melalui buletin bulanan yang ia terbitkan untuk para pengikutnya: "Saya sangat senang untuknya. Ia mencetak 73 gol dalam 65 pertandingan resmi. Penghargaan ini merupakan puncak yang sempurna bagi penampilan individunya dan kesuksesannya bersama Bayern Munich. Saya rasa semua orang merasa sangat bahagia atas diraihnya penghargaan ini oleh Harry."

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Ia menambahkan: "Harry tidak hanya menyuguhkan angka-angka, tetapi ia adalah pesepak bola yang luar biasa. Ia unggul dalam teknik tendangan, kemampuan menjaga penguasaan bola, dan komitmennya dalam duel-duel. Selain itu, ia tidak pernah takut melakukan tugas-tugas berat, meskipun ia menyadari bahwa dirinya adalah penyerang utama tim."

Mantan pemain internasional Jerman itu melanjutkan: "Mungkin ada pemain lain yang berpikir: mengapa saya harus kembali sejauh ini ke kotak penalti kami, dan melakukan sliding tackle untuk merebut bola? Namun Harry melakukannya tanpa ragu. Ia juga memberikan umpan dari posisi yang tak seorang pun menyangka akan menghasilkan umpan seperti itu. Tidak ada penyerang lain yang melakukan hal itu, sederhananya karena tidak ada penyerang lain yang memiliki kemampuan untuk melakukannya dengan efisiensi yang sama."

Müller menyambung: "Dari sisi kepemimpinan dan kepribadian, ia juga merupakan panutan dan sosok teladan. Kerja bagus, kawan."

Kane mengungguli bintang Prancis, Kylian Mbappé, dengan selisih suara tipis dalam perebutan Ballon d'Or, sementara pemain Spanyol Lamine Yamal menempati posisi ketiga.