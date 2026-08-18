Real Madrid memperkenalkan pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, sebagai juru taktik baru tim, hari Selasa ini, dalam sebuah upacara yang tidak biasa yang digelar di balik pintu tertutup, dan publik hanya dapat menyaksikannya melalui beberapa foto yang disiarkan oleh saluran resmi Real Madrid.

Pelatih Portugal itu menyatakan: "Saya telah kembali ke rumah", sementara ia tampil di samping Florentino Perez saat menandatangani kontraknya dan berfoto dengan jersey yang bertuliskan namanya.

Upacara perkenalan Mourinho ini menjadi yang pertama bagi Real Madrid pada musim panas yang menyaksikan kedatangan 6 pemain ke klub, di samping sang pelatih.

Seluruh pendatang baru akan mengikuti pola yang sama dalam upacara perkenalan mereka, dengan menggelarnya di balik pintu tertutup, tanpa kehadiran suporter atau media, dan hanya dengan partisipasi pejabat klub serta orang-orang dekat dari yang bersangkutan.

Upacara perkenalan berlanjut dengan aturan yang sama dalam beberapa hari mendatang, di mana hari Rabu akan menjadi waktu untuk memperkenalkan pemain pertama, sementara Mourinho akan menggelar konferensi pers pertamanya sebagai pelatih Real Madrid pada hari Jumat, sebelum bertolak ke Barcelona untuk menjalani pertandingan pertamanya di liga menghadapi Espanyol, pada hari Sabtu.

Upacara perkenalan Mourinho digelar di ruang pertemuan kota Real Madrid, di mana Florentino Perez menyambut sang pelatih, yang menandatangani kontrak yang akan mengikatnya dengan klub Real Madrid selama 3 musim, hingga 30 Juni 2029.

Setelah menandatangani kontrak, Mourinho mendapatkan replika stadion Real Madrid, sebuah jam tangan, dan jersey yang bertuliskan namanya.

Upacara perkenalan itu juga dihadiri oleh presiden kehormatan klub, Jose Martinez Pery, sesuai dengan yang diumumkan klub dalam pernyataan singkat melalui situs resminya.



