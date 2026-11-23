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Jose Mourinho, pelatih kepala Real Madrid, melontarkan pernyataan mengejutkan tentang para pemainnya setelah mengungkap betapa besar kelelahan yang dialami tim akibat padatnya jadwal pertandingan dan kondisi perjalanan. Ia menyebut sebagian pemain menyembunyikan masalah fisik mereka agar tetap bisa bermain dan memberikan yang terbaik.

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Harian asal Portugal, “A Bola”, melaporkan bahwa Mourinho berbicara tentang kesulitan yang dialami timnya dalam konferensi pers jelang laga melawan wakil Belanda, Eindhoven, di Liga Champions. Ia mengenang kesulitan yang dihadapi para pemain pada laga terakhir melawan Celta Vigo, di tengah sempitnya waktu untuk persiapan dan perjalanan.

“Kondisi perjalanan, tidak ada latihan, dan baru berkumpul untuk pertama kalinya sehari sebelum pertandingan. Untungnya, saya punya pemain yang pandai berbohong, tipe yang mengatakan kepada saya bahwa ia dalam kondisi terbaik untuk bermain padahal sebenarnya tidak,” ujar pelatih asal Portugal itu.

Ia menambahkan: “Saya menyukai mereka, tetapi mereka mengatakan dalam kondisi bugar sepenuhnya meski sedang kesulitan. Di menit-menit akhir dan masa tambahan waktu, semua orang kelelahan, tetapi mereka bermain dengan semangat yang tinggi. Dalam kondisi normal, Anda tidak akan memenangi pertandingan seperti ini.”

Mourinho memuji semangat para pemainnya. Menurutnya, kemenangan atas Celta Vigo bukan sekadar hasil positif, melainkan bukti kegigihan tim dan kemampuannya melewati situasi sulit.

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Ia menegaskan bahwa seluruh pemain layak mendapat apresiasi, termasuk mereka yang menyembunyikan rasa lelah dan mengerahkan segenap kemampuan untuk membantu tim meraih poin.

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Pelatih asal Portugal itu juga menyinggung perkembangan Jude Bellingham, dengan memuji jiwa kepemimpinan dan kedewasaannya di lapangan meski usianya masih muda.

Ia mengatakan gelandang asal Inggris itu memiliki mentalitas pemenang dan selalu menunjukkan hasratnya untuk menang. Ia menambahkan bahwa Bellingham adalah pemimpin di lapangan dan memiliki karakter yang istimewa.

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Pernyataan Mourinho tidak terbatas pada situasi Real Madrid. Ia juga membahas perubahan yang terjadi dalam sepak bola modern seiring bertambahnya jumlah pertandingan serta berkembangnya metode persiapan fisik dan latihan.

Ia menjelaskan bahwa pengelolaan beban fisik kini bergantung pada perangkat, data, dan staf teknis yang jauh lebih maju dibandingkan generasi sebelumnya. Ia menegaskan bahwa permainan ini telah berubah secara signifikan dan para pelatih dituntut untuk beradaptasi dengan realitas barunya.

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Pernyataan ini muncul bersamaan dengan kembali mengemukanya perdebatan mengenai dampak fisik dari jadwal pertandingan yang padat, terutama setelah cedera yang dialami Harry Kane dan Désiré Doué, yang memunculkan pertanyaan tentang kemampuan para pemain menanggung tekanan yang terus meningkat.