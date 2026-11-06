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Jose MourinhoGetty Images
Diterjemahkan oleh

Mourinho ungkap harapan mustahilnya untuk duel Barcelona dan Atletico

Valencia vs Real Madrid
Valencia
Real Madrid
LaLiga
Atletico Madrid vs Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
J. Mourinho
Spanyol

Barcelona atau Atletico Madrid?

José Mourinho, pelatih Real Madrid, mengungkapkan harapannya terkait laga antara Barcelona dan Atletico Madrid yang akan digelar lusa, Minggu, pada pekan ke-12 Liga.

Barcelona mengoleksi 30 poin di puncak klasemen Liga, unggul dua poin atas Atletico Madrid yang menempati posisi kedua, sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan raihan 27 poin.

Harian Sport memuat pernyataan Mourinho dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Valencia, Sabtu besok.

Pelatih asal Portugal itu berkata, "Barcelona atau Atletico Madrid? Saya berharap kedua tim kalah, tetapi itu tidak mungkin."

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Ia melanjutkan, "Hal ini mudah bagi saya, karena kami tahu bahwa salah satu dari keduanya, atau bahkan keduanya, tidak akan meraih seluruh poin pada pekan ini."

Terkait proses perkembangan Real Madrid, Mourinho berkomentar, "Yang terbaik bukanlah membalikkan keadaan dalam skor, melainkan bermain dengan cara seperti yang kami tunjukkan saat melawan Racing Santander."

Pelatih asal Portugal itu menjelaskan, "Membalikkan keadaan dalam skor adalah hal yang positif, tetapi itu juga berarti adanya hal-hal yang negatif."

Ia menambahkan, "Membalikkan keadaan membutuhkan keyakinan pada kemampuan, kekompakan tim, persahabatan antarpemain, memiliki bangku cadangan yang kuat, motivasi tim, dan pemahaman akan nilai jersey yang dikenakan, tetapi hal itu juga membawa sisi negatif."

Ia menegaskan, "Kami harus bekerja pada aspek ini, dan menemukan konsistensi yang lebih besar dalam hal memulai pertandingan dengan baik. Masih banyak pekerjaan yang harus kami lakukan."

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