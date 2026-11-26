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Tim utama Real Madrid menerima mobil-mobil baru dari perusahaan Jerman BMW di Stadion Santiago Bernabéu.

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Menurut harian Sport, Jude Bellingham memilih XM Label, model dengan harga tertinggi, sementara Kylian Mbappé kembali memilih iX3.

Vinícius Júnior tetap setia pada i7, sedangkan sang kapten, Fede Valverde, memilih mobil termurah, yakni iX2 xDrive30, yang harganya mulai dari 59.000 euro.

Jude Bellingham mendapatkan mobil termahal dalam armada baru BMW untuk Real Madrid.

Sebanyak 14 pemain, termasuk Thibaut Courtois, Brahim Díaz, dan Antonio Rüdiger, memesan mobil yang sama dengan pilihan Jude Bellingham.

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XM Label pilihan Bellingham, mobil hibrida plug-in bertenaga 748 tenaga kuda, dibanderol mulai dari 194.000 euro di Spanyol.

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Stadion Santiago Bernabéu menjadi tempat seremoni penyerahan mobil kepada tim utama klub ibu kota Spanyol tersebut.

BMW Spanyol telah mensponsori Real Madrid sejak Juli 2022, ketika menggantikan Audi dalam kemitraan tersebut.

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Yan Diomande dan Thiago Pitarch memesan iX3, mobil yang juga dipilih Mbappé.

Dari 26 pemain yang menerima kunci mobil mereka, hanya Valverde dan Marc Cucurella yang memilih model yang tidak dipesan oleh pemain lain.

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Kasus paling menarik adalah pilihan Cucurella, yang memesan X7 xDrive60, satu-satunya model pabrikan tersebut yang hadir dengan tiga baris kursi sebagai standar.

Mourinho Pilih Mobil Listrik Penuh

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Pelatih José Mourinho memilih mobil yang sama dengan Eduardo Camavinga, yaitu iX xDrive60 yang sepenuhnya bertenaga listrik.

X7 M60i xDrive pilihan Cucurella menjadi satu-satunya dari 27 mobil yang diserahkan yang tidak menggunakan sistem pengisian daya listrik.

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Mobil tersebut memiliki tiga baris kursi yang dapat menampung tujuh orang, dan di balik kap mesinnya terdapat mesin bensin delapan silinder yang didukung sistem listrik kecil.

Jika tolok ukurnya adalah akselerasi, perhatian harus beralih ke kiper Real Madrid lainnya. Andriy Lunin kembali memilih M5, dan tahun ini Éder Militão juga ikut memilih model tersebut.